Όλγα Ματσάγγα στο Travel West Forum 2026: «AgreXa: Ο διαχρονικός θεσμός που συνδέει την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τον τουρισμό»

«AgreXa: Ο διαχρονικός θεσμός που συνδέει την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τον τουρισμό» ήταν το αντικείμενο της ομιλίας της Όλγας Ματσάγγα, μέλους της οργανωτικής επιτροπής Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας «Agrexa» στο Travel West Forum 2026

Η κα Ματσάγγα μίλησε στη θεματική ενότητα: Μικροί δήμοι, μεγάλες δυνατότητες στον τουρισμό- Αξιοποιώντας τη φύση ως τουριστικό πλεονέκτημα

Η ομιλία της κας Ματσάγγα

Θέλω, σήμερα να σας μιλήσω για το πώς μπορούμε να αφηγηθούμε ιστορίες τόπων και να δημιουργήσουμε νέα ενδιαφέροντα αφηγήματα για τους τόπους αυτούς μέσα από την εμπειρία της AgreXa. Μια εμπειρία που μας διδάσκει πως μια τοπική πρωτοβουλία κατάφερε να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό brand για τη Δυτική Ελλάδα. Ταυτότητα, λοιπόν, και ιστορία. Πριν από 28 χρόνια, στη Χαλανδρίτσα, τα δραστήρια Μέρη Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, με την υποστήριξη της τότε κοινότητας και με αφετηρία την εμποροπανήγυρη της Χαλανδρίτσας από το 1914, πίστεψαν ότι μπορούν να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για ανάσχεση στην ερήμωση της υπαίθρου που ήδη παρατηρείται.



Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος αυτής της ομάδας από την πρώτη της ομάδας από την πρώτη της διοργάνωση μέχρι και σήμερα. Το 1998 πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Χαλανδρίτσας η πρώτη έκθεση γεωργικών μηχανημάτων. Κατάφεραν να καταστήσουν τον τόπο του σημείο αναφοράς για τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα στη Δυτική Ελλάδα. Το έτος 2000 ο νεοσύστατος τότε Δήμος Φαρρών αναγνώρισε έγκαιρα τη σημαντική σχέση της έκθεσης με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προοπτική για νέες δυναμικές στον τόπο και την αγροτική οικονομία και την κοινωνία. Επένδυσε στην έκθεση, την εμπλούτισε με προβολή παραδοσιακών αγροτικών εργαλείων. κάτι που ενθουσίασε το κοινό και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους. Τότε τέθηκαν και οι βάσεις για τη δημιουργία του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Τοπικής Ιστορίας στο Νερόμυλο της Χαλανδρίτσας.



Η έκθεση ως αναπτυξιακό εργαλείο και ποια είναι η διεύθυνση του στόχου. Το 2002 εντάχθηκε στην έκθεση κι ένας ακόμα σημαντικός τομέας, η προβολή των τοπικών προϊόντων. Παραγωγοί και συνεταιρισμοί από όλο το νομό ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δήμου.

Η Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων και Προϊόντων Αχαϊκής Γης, όπως μετονομάστηκε, ήταν πρόταση του αείμνηστου Νάσου Νασόπουλου, του δικού μας Νάσου, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά και με ενθουσιασμό στην υλοποίησή της. Μετά την καθολική αποδοχή εκθετών και επισκεπτών, αναβαθμίζεται, καθιερώνεται και γίνεται θεσμός. Ένας θεσμός που οικοδομήθηκε με συνέπεια μέσα από τη συνεργασία φορέων και τη συνεχή του εξέλιξη, ενσωματώνοντας κάθε χρονιά νέα θεματικά προϊόντα.



Έκτοτε υποστηρίζεται διαρκώς και ενισχύεται τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια με την Αιγίδα του μόνο, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Ένωση Δήμων, το Επιμελητήριο Αχαΐας, τους γειτονικούς Δήμους και Φορείς του Νομού. Η τετραήμερη πλέον λειτουργία της πλαισιώθηκε με ημερίδες για τη μεσογειακή διατροφή, τη δημιουργία συνεργασιών στήριξη των παραγωγών, τη μεταποίηση και καινοτομία, την ενίσχυση νέων αγροτών κλπ. Πολιτιστική διάσταση, η σύνδεσή της με τον τουρισμό. Σταδιακά, οι επισκέπτες γνώρισαν την ημερινή και ορεινή ζώνη του Δήμου, μέσα από προβολές φωτογραφικού υλικού στα περίπτερα των τοπικών συλλόγων, οι οποίοι έπαιξαν πραγματικά καθοριστικό ρόλο. Οργανωμένες δραστηριότητες και διαδρομές στα ποτάμια, φαράγγια, στις λίμνες και τα χωριά του Δήμου.



Εν συνεχεία άνθισαν η πνευματική καλλιτεχνική δημιουργία, αθλητικές δραστηριότητες, ανάπτυξη τοπικών εθίμων, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, όπως η τοξοβολία, σχολές ιππασίας και λοιπά, με αποκορύφωμα, τις γιορτές αχαϊκής γης, Γεύσεις Ερυμάνθου. Με τα προϊόντα των εκθετών και τις συνταγές των γιαγιάδων, ο κόσμος γεμίζει ευωδιές. Ενώ οι κομπανίες και τα χορευτικά πλημμυρίζουν μουσικές και χορευτικά ταξίδια στην Ελλάδα. Η AgreXa είναι ένας από τους βασικούς λόγους επίσκεψης στον Δήμο Ερυμάνθου. Γι' αυτό αποτελεί πρότυπο σύνδεσης αγροδιατροφής και τουριστικής εμπειρίας. Το 2015 η έκθεση μεταφέρθηκε στα γραφικά λιθόστρωτα του παραδοσιακού οικισμού της Χαλανδρίτσας. Ο νέος αυτός χώρος φιλοξενείται ως και σήμερα. Της πρόσθεσε νέα αίγλη και την έκανε ξεχωριστή.



Είναι πλέον η μοναδική έκθεση στο είδος της που προσφέρει στους εκθέτες και στους επισκέπτες ένα τόσο ειδυλλιακό και φιλόξενο περιβάλλον. Η μεγάλη μετάβαση υλοποιήθηκε. Από το «πάμε να δούμε την έκθεση» φτάσαμε στο «πάμε ταξίδι στην περιοχή» την περίοδο της έκθεσης. Κι έτσι η έκθεση έγινε τουριστικός πόλος και προορισμός. Το 2022 πια δημιουργία ταυτότητας, brand name. Με πρωτοβουλία του Δήμου, εκπονήθηκε ένα πρωτοποριακό σχέδιο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και μεταξύ άλλων εστιάσαμε στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της Αγροτικής Έκθεσης. Έτσι, δημιουργήθηκε το rebranding του

προορισμού μας, ΑgreΧa, agr, agricultural, αγροτική. Χ, από το exhibition, έκθεση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα κρατάμε την παραδοσιακή μας ταυτότητα. με το «x» να παραμένει «χ» στην ελληνική γλώσσα. Σχεδιάστηκε έτσι γιατί συμβολίζει το σταυροδρόμι της Αχαΐας, με έδρα τη Χαλανδρίτσα. Γι' αυτό ακριβώς επιλέγουμε να την αποκαλούμε «AgreXa». Η «AgreXa» αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα, τα τοπικά προϊόντα και την ανάγκη εξέλιξης προς ένα πιο βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον.



Θέτοντας σήμερα τις κατάλληλες βάσεις για το αύριο, καταφέρνει και παντρεύει μια μεγάλη εμπορική συνάντηση με τον πολιτισμό, την ιστορία, την παράδοση, τις αξίες και τη λαογραφία της περιοχής. Προβάλλει τον εθελοντισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες. Αγκαλιάζει και επιβραβεύει τους νέους. Προσκαλεί να ανοίξουν τα φτερά τους και στηρίζει τα οράματά τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κάθε χρόνο αυξάνεται κατακόρυφα η επισκεψιμότητά της Αγροτικής Έκθεσης. Γιατί έχει ταυτότητα. Και αυτή την ταυτότητα τη σφυρηλάτησε ο χρόνος και το μεράκι όλων όσων έβαλαν το λιθαράκι τους για να φτάσουμε στο σήμερα. Όταν η τοπική παραγωγή συναντάει τον πολιτισμό και μετατρέπεται σε εμπειρία, τότε γεννιέται ο τουρισμός. Η AgreXa μετατράπηκε από τοπική έκθεση σε αναπτυξιακό θεσμό.

Στην εισαγωγή μου, ανέφερα πως είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος αυτής της ομάδας από την πρώτη της διοργάνωση μέχρι και σήμερα. Μέσα από αυτή τη συνοπτική παρουσίαση για την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας, πιστεύω ότι αντιληφθήκατε τι εννοούσα. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Καταφέρνουμε και οργανώνουμε αυτή την έκθεση με επαγγελματισμό, με μεράκι, συνέπεια, υπευθυνότητα και πάνω απ' όλα με κατάθεση ψυχής. γιατί ειδικοί και εξειδικευμένοι επαγγελματίες δεν είμαστε. Για μας αυτή η διοργάνωση δεν είναι απλά ένα εμπορικό γεγονός. Είναι μια ζωντανή απόδειξη πως όταν η γνώση συναντάει το πάθος και η εμπειρία συνδυάζεται με την αφοσίωση, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι που ξεπερνάει και τις προσδοκίες. Πίσω από κάθε λεπτομέρεια κρύβεται σκληρή δουλειά, συνεργασία και μια κοινή επιθυμία. Να προσθέσουμε, να προσφέρουμε σε εκθέτες και επισκέπτες μια εμπειρία αυθεντική. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μας. Γι' αυτό και δύσκολα αντιγράφεται. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να σας συστηθούμε και από αυτό εδώ το βήμα. Σας περιμένουμε να μας γνωρίσετε από κοντά στη Χαλανδρίτσα, 3 με 6 Σεπτεμβρίου, για να μπορείτε να βιώσετε την εμπειρία της AgreXa.