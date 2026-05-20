Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Να επιστραφούν άμεσα οι κατασχεθείσες αποζημιώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων της Δυτικής Αχαΐας»

"Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η ενέργεια της ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε κατασχέσεις αποζημιώσεων κτηνοτρόφων της Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια και το εισόδημά τους από την ευλογιά αιγοπροβάτων" αναφέρει σε ανακοίνωσή του βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Και συνχίζει:

Η πρακτική αυτή προκαλεί δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση, καθώς οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις προβλέπεται να είναι ακατάσχετες και μη συμψηφιζόμενες, ακριβώς επειδή δεν αποτελούν εισόδημα αλλά μέτρο επιβίωσης για ανθρώπους που έχασαν ολοκληρωτικά το ζωικό τους κεφάλαιο.

Είναι αδιανόητο η Πολιτεία να εμφανίζεται από τη μία να αποζημιώνει τους πληγέντες και από την άλλη να αφαιρεί τα χρήματα μέσω της ΑΑΔΕ, ακυρώνοντας κάθε έννοια στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Με την κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με τη συνυπογραφή των αρμόδιων τομεαρχών, Βουλευτών Ηρακλείου και Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρη Μαμουλάκη και Βασίλη Κόκκαλη αντίστοιχα, θέτει εμφατικά το ζήτημα της άμεσης επιστροφής των κατασχεθέντων ποσών στους δικαιούχους παραγωγούς.

Επιπλέον, ζητά άμεσες απαντήσεις για τη νομική βάση των κατασχέσεων, τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε το προβλεπόμενο ακατάσχετο των αποζημιώσεων, τις ευθύνες για τη δέσμευση των ποσών, καθώς και για τις πολύμηνες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Στη Δυτική Αχαΐα, την πλέον πληγείσα περιοχή της Δυτικής Ελλάδας από την επιζωοτία ευλογιάς αιγοπροβάτων, θανατώθηκαν περίπου 24.000 αιγοπρόβατα και επλήγησαν συνολικά 251 κτηνοτροφικές εκτροφές, οδηγώντας δεκάδες οικογένειες παραγωγών σε οικονομική κατάρρευση. Όπως επισημαίνει και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας στην υπ’ αριθμ. 7806/18-05-2026 επιστολή του προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι κτηνοτρόφοι υπέστησαν πολύμηνες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις τους, παρότι η νόσος εκδηλώθηκε ήδη από τον Αύγουστο του 2025.

Και ενώ οι πληγέντες περίμεναν επί μήνες να λάβουν μια ελάχιστη οικονομική ανάσα ώστε να επιβιώσουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα νέο σοκ καθώς η ΑΑΔΕ προχώρησε σε άμεσες κατασχέσεις των αποζημιώσεων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφαιρώντας σε πολλές περιπτώσεις το σύνολο των ποσών με το που αυτά πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή και κοινωνικά ανάλγητη πρακτική απέναντι σε ανθρώπους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο, το εισόδημά τους και ουσιαστικά τη δυνατότητα επιβίωσης των οικογενειών τους.

Και όλα αυτά συνέβησαν παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι αποζημιώσεις για ζωονόσους και περιοριστικά μέτρα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιζόμενες, ακόμη και έναντι απαιτήσεων του Δημοσίου.

Είναι αδιανόητο η ίδια η Πολιτεία να εμφανίζεται από τη μία να αποζημιώνει και από την άλλη να παίρνει τα χρήματα πίσω μέσω της Εφορίας, ακυρώνοντας στην πράξη κάθε έννοια στήριξης. Οι εικόνες απόγνωσης που καταγράφονται στη Δυτική Αχαΐα αποτυπώνουν πλήρως την εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση.

Επειδή οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά στοιχειώδες μέτρο επιβίωσης και αποκατάστασης της καταστροφής που υπέστησαν οι πληγέντες παραγωγοί,

Επειδή παραβιάστηκε το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει το ακατάσχετο και μη συμψηφιζόμενο των αποζημιώσεων για ζωονόσους και περιοριστικά μέτρα,

Επειδή οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων έχουν ήδη εξαντλήσει οικονομικά τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι επί μήνες παρέμεναν χωρίς παραγωγή, χωρίς εισόδημα και με συσσωρευμένα χρέη,

Επειδή η απώλεια χιλιάδων ζώων, οι αδιάθετες ζωοτροφές, η απώλεια δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και το αυξημένο λειτουργικό κόστος απειλούν πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας στη Δυτική Αχαΐα,

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί,

1. Με ποια νομική βάση η ΑΑΔΕ προχώρησε σε κατασχέσεις αποζημιώσεων που αφορούν ζωονόσους και μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης ζωικού κεφαλαίου;

2. Υφίσταται ή όχι ειδική διάταξη που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις ακατάσχετες και μη συμψηφιζόμενες; Αν ναι, γιατί δεν εφαρμόστηκε;

3. Ποιος φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι αποζημιώσεις που προορίζονταν για την επιβίωση πληγέντων παραγωγών κατέληξαν να κατασχεθούν;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση να επιστρέψει άμεσα τα κατασχεθέντα ποσά στους δικαιούχους κτηνοτρόφους;

5. Για ποιο λόγο υπήρξαν πολύμηνες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών, παρότι η επιζωοτία εκδηλώθηκε ήδη από τον Αύγουστο του 2025;