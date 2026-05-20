Θεόδωρος Μπαρής στο Travel West Forum 2026: «Ο Δήμος Ερυμάνθου ως μοντέλο βιώσιμου ορεινού προορισμού: ταυτότητα, στρατηγική, προοπτική».

Η ομιλία του κου Μπαρή

Είμαι ο Θόδωρος Μπαρής, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, και είμαι εδώ γιατί θεωρώ ότι σε αυτή τη θεματική έχουμε λόγο ύπαρξης. Είναι ένας Δήμος που, παρακολουθώντας από το πρωί όλες, σχεδόν τις περισσότερες μάλλον, από τις παρεμβάσεις, ελάχιστες φορές ακούστηκε ο Ερύμανθος και το Παναχαϊκό. και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε και αυτό προκύπτει μέσα από το πληθυσμιακό πρόγραμμα που ομόφωνα έχει ψηφίσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο για μια και τουριστική προοπτική του Δήμου μας. Ήρθαμε λοιπόν εδώ να αναδείξουμε πραγματικά ότι ο Δήμος Ερυμάνθου, αυτός ο ορεινός Δήμος μπορεί να γίνει αυτό που λέει και στη διαφάνειά μας μοντέλο βιώσιμου και ορεινού προορισμού. Ήρθαμε εδώ λοιπόν για να επικοινωνήσουμε την ταυτότητα, τη στρατηγική μας, αλλά και την προοπτική μας. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν το Travel West Forum για αυτή την ευκαιρία.



Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το είχε ανάγκη η περιοχή μας, η Δυτική Ελλάδα, η Αχαΐα, που όχι μόνο αναδεικνύει τις δυνατότητες του παρόντος, αλλά νομίζω ξεκίνησε μια όμορφη συζήτηση για το μέλλον του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα. Λοιπόν, Δήμος Ερυμάνθου, πού βρισκόμαστε. Στην καρδιά της Αχαΐας, όπως βλέπετε, και συνορεύουμε και με τους άλλους τέσσερις Δήμους, ενώ έχουμε και κοινά σύνορα και με δύο Δήμους της Ηλίας, την Ήλιδα και την Αρχαία Ολυμπία. Έχουμε τέσσερες δημοτικές ενότητες, ο Δήμος Ερυμάνθου οι δύο που προέκυψαν από τον Καλλικράτη το 2010, οι δύο ιστορικές κοινότητες του Δήμου μας, που ήταν το Λεόντιο και το Καλέντζι, που ήταν και είναι βεβαίως, και δύο δημοτικές ενότητες των Φαρρών και της Τριταίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο κέντρο της Αχαΐας, κοντά στο αστικό κέντρο που είναι η Πάτρα, κοντά σε δύο προορισμούς τουριστικούς, γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, που είναι τα Καλάβρυτα και η Αρχαία Ολυμπία.

Όπως γνωρίζετε ή για κάποιους που δεν γνωρίζουν, ο Δήμος διατρέχεται από δύο βασικούς οδικούς άξονες, οι Πατρών Τριπόλεως, οι περίφημοι γνωστοί 111Ε33, που κάποια στιγμή θέλουμε να μπει όντως σε ένα σοβαρό συνδυασμό για να αναβαθμιστεί, και βεβαίως και οι Πατρών Καλαβρύτων μέσω Χαλανδρίτσας. Η ταυτότητά μας ήταν από τα πρώτα πράγματα που επιχειρήσαμε να κάνουμε και το έχουμε κάνει πράξη μέχρι τώρα, είναι να δώσουμε ταυτότητα στο δήμο μας. Πέρα από την γεωγραφική ταυτότητα, η οποία προσδιορίζεται, όπως είπαμε προηγουμένως, από τις δύο βασικές οροσειρές, ο Ερύμανθος, και το Παναχαϊκό από τα ποτάμια που διαθέτει ο Δήμος μας.



Όμως, θέλαμε και αυτό το στοιχείο, το σήμα μας, το εμβληματικό μας σήμα, που είναι αυτό που βλέπετε και υπάρχει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Μια ταυτότητα που αναδεικνύει, που φαίνεται πως προσδιορίζεται από τον τέταρτο άθλο του Ηρακλή, να αναγνωρίσουμε το πρόσημο και παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα συνδέει, πέρα από τις κορυφογραμμές, συνδέει και το υγρό στοιχείο, που και αυτό είναι έντονο πια στο δήμο μας, πέρα από τα ποτάμια, τα γνωστά, τον Πείρο, τον Παραπείρο, το Καλφέικο και άλλα ποτάμια τα οποία έχει η περιοχή μας.



Βεβαίως υπάρχουν η μυθολογία μέσω του Ηρακλή, αλλά και της μικρής και της μεγάλης Άρκτου, μιας και από τη μυθολογία της Ηρακλή, συνδέεται αλλά και από τη μυθολογία της Άρκτου, μιας Ηρακλή μέσω του Αρκά και της Καλλιστούς με τον Ερύμανθο. Ταυτόχρονα υπάρχει και το υγρό στοιχείο, όπως είπαμε, με τα ποτάμια και με τα δύο φράγματα.



Αυτό δεν το είπα προηγουμένως. Το φράγμα του Πείρου Παραπείρου, που είναι υδροδοτικό φράγμα της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας και του Ερυμάνθου, αλλά βεβαίως και το φράγμα Τασκά, ταμιευτήρας Τασκά, που είναι αρδευτικό έργο.



Η ταυτότητά μας, λοιπόν, προσδιορίζεται από την ορεινότητα, από το πράσινο του Δήμου και πάνω από όλα από την αυθεντικότητα που έχει αυτή η περιοχή. Είναι μια περιοχή που αναπτυξιακά υστερεί, αλλά κρατάει κάποια στοιχεία τα οποία δίνουν τις προοπτικές εκείνες έτσι ώστε να αναπτυχθεί και τουριστικά και πάνω σε αυτό το μοντέλο, όπως είπα προηγουμένως, το οποίο το έχουμε κάνει και πρόγραμμα του Δήμου μας, χτίζουμε τη στρατηγική μας, για την τουρκική ανάπτυξη του Δήμου μας.



Ποτάμια, φαράγγια, μονοπάτια, νομίζω και άλλες περιοχές έχουν, αλλά του Ερύμανθου και του Παναχαϊκού έχουν μια ιδιαίτερη ομορφιά και μια ιδιαίτερη αξία. Έτσι θεωρούμε εμείς. Η ιστορία και ο πολιτισμός είναι τα άλλα δύο στοιχεία, γιατί πάνω στο τρίπτυχο στηρίζουμε αυτή τη στρατηγική μας, δηλαδή στη φύση, στην ιστορία και στην αυθεντικότητα. Έχουμε το Καλέντζι και το Λεόντιο, όπως ανέφερα προηγουμένως, νομίζω το Καλέντζι είναι ιδιαίτερα γνωστό, μιας και αποτελεί για εμάς η γη της οικογένειας του Παπανδρέου και γενέτειρα του Παπανδρέου, αλλά και γενικότερα εμείς ονομάζουμε η γη της Δημοκρατίας, αλλά και βεβαίως από μερικά βεβαίως από πολλές αξιόλογες μονές εμείς μπορούμε να στηρίξουμε τον εναλλακτικό τουρισμό για να φτάσουμε και στον πυρήνα και της σημερινής μας παρέμβασης.



Μιλάμε για εναλλακτικό τουρισμό, γιατί αναδείχθηκε, όποιος πρόσεξε και τις προηγούμενες παρεμβάσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο εστιασμένοι και έχουν μεγαλύτερη εμβάθυνση στα θέματα τουρισμού, ότι αυτό πια που ψάχνουμε δεν είναι τη μαζικότητα, ψάχνουμε την αυθεντικότητα, ψάχνουμε για εμπειρίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν όχι απλά ως επισκέπτες μιας περιοχής, αλλά να βιώσουν αυτές τις δυνατότητες που δίνει η κάθε περιοχή.

Και ο Ερύμανθος και το Παναχαϊκό.

Στο Δήμο μας πια λειτουργεί σκοπευτήριο, λειτουργεί ένας χώρος για τοξοβολία, υπάρχει ιππασία και βεβαίως είναι κάποια στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν αυτή μας την προσέγγιση.

Οι τρεις άξονες πάνω στο οποίο στηρίζει η στρατηγική μας, η βιωσιμότητα. Δεν μιλάμε για καμία παρέμβαση η οποία δεν λαμβάνει την βιωσιμότητα της περιοχής. Έχουμε παραλάβει έναν τόπο τον οποίον είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές άθιχτο, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν και οι επόμενοι. Ο εναλλακτικός τουρισμός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήδη αναπτύσσονται, όπως σας προανέφερα, αρκετές δραστηριότητες και υπάρχουν προοπτικές και σχέδια για περισσότερα πράγματα. Και βεβαίως όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς εξωστρέφεια. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε εκεί που υπάρχουν τόσο οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, αλλά βεβαίως και σαν οργανισμός εμείς, εκεί που υπάρχουν και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η εξωστρέφεια είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι ένας και απ' τους λόγους που βρισκόμαστε σήμερα εδώ.



Όλα αυτά είναι προ απαιτούμενα, προκειμένου να προστατέψουμε το φυσικό μας σημαντικό και περιβάλλον, είναι να αναδείξουμε τα

πολιτιστικά και τα ζωτικά μας στοιχεία, ένας και απ' τους λόγους που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και βεβαίως ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αναπτύχθηκε στην προηγούμενη συνεδρία που ήταν πάρα πολύ όμορφη, σύνδεση της αγροδιατροφής του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας. Όλα αυτά έρχονται να, επιτρέψτε μου την έκφραση, να κουμπώσουν σε κάτι το οποίο το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μας, είναι η πιο σημαντική μας εκδήλωση, είναι η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας, είναι η 23η φέτος, πρώτη αναφορά σήμερα, είναι αρχές Σεπτέμβρη, 3 με 6 Σεπτέμβρη, όπου όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε, το φυσικό στοιχείο, το πολιτισμικό στοιχείο, το γαστρονομικό, έρχονται να δέσουν πάνω σε αυτή την έκθεση. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, μια πολύ σημαντική δράση, δεν είναι μια εκδήλωση, είναι πολλές εκδηλώσεις, όπου ένα τετραήμερο του Σεπτεμβρίου αποτελεί σημείο αναφοράς για το Δήμο μας.



Βέβαια, το όραμα μας είναι να παραμείνουμε ποιοτικοί, να μην καταστρέψουμε τα δάση μας, να μην καταστρέψουμε τα βουνά μας, με διάφορες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν είναι φιλικές στο περιβάλλον και ισορροπώντας, βέβαια, με τις ανάγκες της όποιας αναπτυξιακής περιοχής μας, έτσι ώστε να χτίσουμε αυτό που θέλουμε, έναν προορισμό τεσσάρων εποχών, όπου όλη η καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και κυρίως τα γεωγραφικά, είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, ότι είμαστε κοντά στο Αστικό Κέντρο, είμαστε κοντά στα Καλάβρυτα και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου συνδυαστικά και με συνέργειες μπορούν να βγουν πακέτα τα οποία θα υποστηρίξουν αυτή μας την στρατηγική.



Ο Ερύμανθος, λοιπόν, δεν θέλουμε να είναι ένας προορισμός που απλά τον επισκέπτεσαι, είναι ένας προορισμός που μπορείς και να ζεις. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια σταθερότητα που τείνει να γίνει και μια αναστροφή, αντιστροφή της διάθεσης ανθρώπων κατοίκων που ζουν στο αστικό κέντρο να μείνουν σε περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο αλλά και κοντά στη φύση. Ο Ερύμανθος προσφέρεται ήδη. Οι πρώτοι του οικισμοί είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα από το αστικό κέντρο της Πάτρας που αντιλαμβάνεστε και λιγότερο, και 10, οπότε μπορεί να γίνει και ένας τόπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να γίνει και μόνιμη επιλογή. Όλα αυτά γίνονται πράξη με κάτι το οποίο είναι το κεντρικό μας αίτημα, η βασική μας διεκδίκηση ως Δήμος και μάλιστα από τότε που έχουμε χαρακτηριστεί ως ορεινός Δήμος, να υποστηριχθούν οι Δήμοι αυτοί, με ειδικά προγράμματα, κάτι που συζητήθηκε σε επίπεδο κυβέρνησης, έγινε πιλοτικά πράξη σε δύο-τρεις μικρούς οδικούς δήμους της Κεντρικής Ελλάδας και ζητούμε αυτό να γενικευθεί και σε όλους τους ορεινούς μικρούς δήμους, γιατί διαφορετικά το πρόβλημα της βιωσιμότητας τους είναι ιδιαίτερα σε ρίσκο.



Σας ευχαριστώ. Νομίζω στη συνέχεια οι άλλες δύο ομιλήτριες θα σας πουν περισσότερα για το Δήμο Ερυμάνθου. Να το γνωρίσετε γιατί κάτι που θα το γνωρίσουμε έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να το αγαπήσουμε και καλούμε και αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό, που ασχολούνται με αυτό το τομέα, το αναπτυξιακό τομέα, να ρίξουνε ματιές στον Ερύμανθο γιατί έχει προοπτικές, έχει δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να εξοπλισθούν με έξυπνες επιλογές.