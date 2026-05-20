Η πιο απίθανη γκάφα στην ιστορία του BBC: Πήγε για job interview και τον έβγαλαν live ως «ειδικό τεχνολογίας

Μία από τις πιο διάσημες στιγμές στην ιστορία της τηλεόρασης με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που βρέθηκε… κατά λάθος μπροστά στις κάμερες του BBC συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια.

Ο Guy Goma, ηλικίας τότε 37 ετών, είχε φτάσει στα γραφεία του BBC στο δυτικό Λονδίνο για να περάσει από συνέντευξη για μια θέση εργασίας στο τμήμα IT του βρετανικού δικτύου.

Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί ενημερωτικής εκπομπής της Κάρεν Μπάουερμαν ετοιμάζονταν να φιλοξενήσουν τον δημοσιογράφο Guy Kewney, ειδικό σε θέματα τεχνολογίας, για ανάλυση σχετικά με τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple Inc. και την Apple Corps, μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει οι Beatles.

«Είσαι ο Guy;» – Το λάθος που έγραψε ιστορία

Λίγο πριν βγει η εκπομπή στον αέρα, ένας παραγωγός πλησίασε τον λάθος άνθρωπο στο λόμπι του BBC.

-«Είσαι ο Guy;», ρώτησε τον Goma.

-«Ναι, εγώ είμαι», απάντησε εκείνος, χωρίς να γνωρίζει ότι η ερώτηση αφορούσε άλλον καλεσμένο

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανυποψίαστος υποψήφιος για δουλειά βρέθηκε στο στούντιο – αφού πρώτα του έβαλαν το κατάλληλο μακιγιάζ - με μικρόφωνο και κάμερες στραμμένες πάνω του.

Η στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι πήγε λάθος

Η δημοσιογράφος τον παρουσίασε live ως ειδικό τεχνολογίας και αρχισυντάκτη τεχνολογικού site.

Η έκφραση του Goma τη στιγμή που συνειδητοποιεί τι συμβαίνει έχει μείνει ιστορική στο διαδίκτυο.Παρά το σοκ, δεν αποκάλυψε το λάθος και προσπάθησε να απαντήσει ευγενικά στις ερωτήσεις για τη μουσική βιομηχανία και το μέλλον των online downloads.