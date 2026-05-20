«Φορτίζει παντού» η ΔΕΗ στον Δήμο Πατρέων- Πόσοι σταθμοί φόρτισης προβλέπονται στην πόλη

Η ΔΕΗ ΑΕ κατακυρώνει το έργο δημιουργίας δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Πατρέων, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν πολλοί από τους μεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς.

Η προσφορά της κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και οικονομικά συμφέρουσα, με τη συνολική αξία της σύμβασης να διαμορφώνεται στα 5.289.128,64 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Στην αξιολόγηση των προσφορών ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως η αξιοπιστία του εξοπλισμού, ο χρόνος απόκρισης σε βλάβες και η ενεργειακή απόδοση των υποδομών.

Συνολικά, το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή 50 σταθμών με 100 θέσεις φόρτισης, αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ταξί, λεωφορεία και φορτηγά, υλοποιούμενο σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά 17 σημεία, ήδη ενταγμένα στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου. Μεταξύ των κεντρικών σημείων εγκατάστασης ξεχωρίζουν η Μαιζώνος 177 (4 θέσεις), η Κοραή 5 (6 θέσεις), η Αθανασίου Διάκου (6 θέσεις), η Πλατεία Ομονοίας (5 θέσεις) και η οδός Αγίου Ανδρέου 73-65 (8 θέσεις). Σταθμοί τύπου AC 22kW θα εγκατασταθούν επίσης σε Καλαβρύτων και Φώκαιας, ενώ η παραλιακή ζώνη, ο Οβρυάς, το Ρίο και τα Βραχνέικα θα εξυπηρετούν τις περιφερειακές ανάγκες.

Οι σταθμοί θα υποστηρίζουν τόσο ταχυφόρτιση DC 50kW όσο και συμβατική φόρτιση AC 22kW. Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 11 ετών: ο πρώτος χρόνος αφιερώνεται στην αδειοδότηση και εγκατάσταση, ενώ τα επόμενα δέκα αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου, με εκτιμώμενα έσοδα από την εκμετάλλευσή του.