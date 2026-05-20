Χριστίνα Αλεξοπούλου: Επιστολή στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για τις εκκρεμότητες πληρωμών του προγράμματος Leader

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου παρεμβαίνει προς την ΑΑΔΕ ζητώντας την επιτάχυνση των πληρωμών έργων LEADER που παραμένουν σε εκκρεμότητα, τονίζοντας τη σημασία της ομαλής χρηματοδότησης για την τοπική ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη των δικαιούχων.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Παρέμβαση στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σχετικά με τις εκκρεμότητες που καταγράφονται στην καταβολή πληρωμών έργων του προγράμματος LEADER.

Στην επιστολή της, αναγνωρίζει τη σημασία της θεσμικής και επιχειρησιακής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και του εκσυγχρονισμού στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων και των πληρωμών προς τους δικαιούχους. Ωστόσο, σημειώνει ότι, στο μεταβατικό αυτό στάδιο και ενώ οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις προβλεπόταν να έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπιστώνονται καθυστερήσεις στις πληρωμές επενδύσεων του προγράμματος LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία έχουν μεταφερθεί ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε επίπεδο Αχαΐας, οι εκκρεμότητες αφορούν περίπου 1,8 εκατ. ευρώ και συνδέονται με ιδιωτικές και δημόσιες πράξεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή ολοκληρωθεί.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς και δικαιούχους των προγραμμάτων, οι καθυστερήσεις αυτές δημιουργούν σημαντική πίεση σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορείς, σε μια περίοδο όπου η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής περιφέρειας και των τοπικών οικονομιών προϋποθέτει συνέχεια της σταθερότητας και της συνέπειας στη χρηματοδοτική υποστήριξη.

Επιπροσθέτως, επισημαίνει ότι κατανοεί πλήρως το εύρος και τις απαιτήσεις της εν εξελίξει σημαντικής μεταρρύθμισης, καθώς και τον φόρτο προσαρμογής των αρμόδιων υπηρεσιών, ζητώντας παράλληλα να εξεταστεί η δυνατότητα επιτάχυνσης των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι σχετικές πληρωμές προς τους δικαιούχους.

Τέλος, η κα. Αλεξοπούλου υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων θα συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των τοπικών κοινωνιών και των επενδυτών απέναντι στα αναπτυξιακά προγράμματα, όσο και στην ομαλή υλοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου.