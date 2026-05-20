Θάνος Δούρος στο Travel West Forum 2026: «Real Estate & Τουρισμός: Η Μετάβαση από την Απλή Ιδιοκτησία στη Στρατηγική Εκμετάλλευση Υψηλών Αποδόσεων»

«Real Estate & Τουρισμός: Η Μετάβαση από την Απλή Ιδιοκτησία στη Στρατηγική Εκμετάλλευση Υψηλών Αποδόσεων» ήταν το θέμα της ομιλίας του Operating Principal Keller Williams West Θάνου Δούρου στο Travel West Forum 2026.

Ο κ. Δούρος συμμετείχε στη θεματική ενότητα Hospitality: Το ξενοδοχείο του σήμερα και του αύριο- Smart hotels & smart experiences- Real estate, βραχυχρόνιες μισθώσεις- Η νέα οικονομία της φιλοξενίας.

Η ομιλία του κου Δούρου

Ονομάζομαι Θάνος Δούρος και είμαι ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του γραφείου της Keller Williams West εδώ στην Πάτρα. Είναι ένα παγκόσμιο μέλος ενός παγκόσμιου δικτύου κτήματο-μεσητικών υπηρεσιών της Keller Williams, η οποία αριθμεί σε παρουσία πάνω από 60 χώρες και πάνω από 200.000 συνεργάτες παγκοσμίως Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κτηματομεσητικό όμιλο, μια επιχείρηση η οποία επηρεάζει πραγματικά το real estate.



Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε και σας καλωσορίζω στην κουβέντα όχι για ακίνητα ακριβώς, όχι για την παραδοσιακή αντίληψη για τα ακίνητα, για του ντουβάρια δηλαδή, αλλά για τη στρατηγική μετάβαση από την απλή ιδιοκτησία από την απλή ιδιοκτησία στην έξυπνη τουριστική εκμετάλλευση. Η γραμμή που κάποτε χώριζε ένα ξενοδοχείο από μια κατοικία, όπως ξέρουμε καλά, είναι δυσδιάκριτη, έχει πλέον θολώσει. Το ξενοδοχείο, σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση, θα ήθελα να το φέρω σε μια σύγκριση, έχει αλλάξει πάρα πολύ η υπηρεσία προς τον επισκέπτη και η νέα οικονομία της φιλοξενίας δεν ζητά απλά ντουβάρια, ζητά εμπειρίες. Ο επισκέπτης, το 2026, θέλει την άνεση ενός σπιτιού, αλλά με τις προδιαγραφές ενός έξυπνου ξενοδοχείου, ενός smart hotel. Αυτό αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλάζει τον τρόπο που επενδύουμε και φυσικά το ακίνητο παύει να είναι ένα παθητικό στοιχείο και γίνεται ένα δυναμικό, έξυπνο επενδυτικό προϊόν.



Πώς όμως μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Υπάρχει ένα μοντέλο, ένα πολύ απλό μοντέλο και ξέρετε τα απλά είναι τα πιο δύσκολα στην εφαρμογή τους, τριών σταδίων που εφαρμόζουμε και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας. Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή ενός ακινήτου. Αυτή δεν μπορεί να γίνει με βάση το συναίσθημα, δεν μπορεί να γίνει με βάση τη διαίσθηση, αλλά με βάση πραγματικά δεδομένα και την ανάλυση των αποδόσεων ενός ακινήτου. Ένα business plan λοιπόν, ένα mini business plan, που θα καταλήξουμε να επιλέξουμε με τα σωστά κριτήρια. Μετά έρχεται η αναβάθμιση, η μεταμόρφωση του ακινήτου, ένα παλιό διαμέρισμα, για παράδειγμα, στην Πάτρα, το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί και να γίνει ένα high-end, έξυπνο διαμέρισμα. Τέλος, η επαγγελματική διαχείριση είναι αυτή η οποία πραγματικά εγγυάται ότι η επένδυση θα παραμείνει κερδοφόρα σε βάθος χρόνου. Και έχουν δημιουργηθεί, έχουν πληθύνει, έχουν αναπτυχθεί αρκετές επιχειρήσεις, όπως του κ. Μοσχόπουλου, στην πόλη μας, τις οποίες εμείς σε έναν άλλο κλάδο προτείνουμε, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η βιωσιμότητα.

Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο με τη γλώσσα των επενδυτών. Η παραδοσιακή μίσθωση σήμερα αποδίδει πλέον οριακά ένα 3 με 4%. Άντε να πούμε σε κάποιες περιπτώσεις με 5% και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως η ακραία αύξηση των τιμών των ακίνητων τα τελευταία χρόνια, όπως οι πολύ αυξημένες τιμές στα υλικά, στις ανακαινίσεις, της οικοδομής. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, εμείς κρίνουμε ότι στον αντίποδα η σωστή τουριστική εκμετάλλευση στη Δυτική Ελλάδα μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 10% ως απόδοση, μιλώντας για τα ακίνητα. Σε αυτό βεβαίως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τοποθεσία που βρίσκεται ένα ακίνητο, θα πρέπει να είναι ελκυστική για έναν τουρίστα, για έναν επισκέπτη, και βεβαίως η υπεραξία, η οποία έρχεται από το τουριστικό brand της περιοχής. Μιλήσαν πολλοί σήμερα για αυτό, για το Olympian Land, για την ευρύτερη, γενικότερα η Ελλάδα, η οποία παρέχει αυτό το τουριστικό brand. Πού κρύβονται λοιπόν οι ευκαιρίες σήμερα;

Είναι κάποια μοντέλα τουριστικά, νέα μοντέλα, τα οποία οδηγούν και το real estate και τα ακίνητα να δημιουργήσουν τέτοιου τύπου κατοικίες, όπως είναι τα smart και green, τα πράσινα, τα βιώσιμα ακίνητα, τα οποία ξέρουμε καλά, ότι είναι μια υποχρέωση πλέον τα βιώσιμα ακίνητα. Είναι απαίτηση, δεν είναι καν πολυτέλεια. Υπάρχουν αυτά που λέμε branded residencies.



Να σας δώσω εδώ ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε όλοι. Τα Navarino Residencies, για παράδειγμα το οποίο είναι ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πιο hot τουριστικό brand αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τα οποία είναι μια σειρά από

βίλες οι οποίες μοιράζονται ένα κοινό brand, είναι διακοσμημένες με τον ίδιο τρόπο, παρέχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες είναι κοινές, όπως είναι το Golf, για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση. Να μην πάει ο νους μας τόσο μακριά, μια εφαρμογή τέτοιων Branded Residents και εδώ στην Πάτρα θα μπορούσε να έχει μια μορφή διαμερισμάτων, τα οποία είναι διακοσμημένα με τον ίδιο τρόπο στην πόλη, οι οποίοι έχουν το ίδιο brand και τα οποία μπορούν να έχουν βραχυχρόνια μίσθωση, να παρέχουν αυτή την υπηρεσία στους επισκέπτες. Βεβαίως υπάρχουν οι ψηφιακοί νομάδες, οι οποίοι μπορούν να επισκέπτονται 365 μέρες και δεν έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις, πέρα βεβαίως του γρήγορου ίντερνετ ή κάποιων άλλων βασικών υπηρεσιών. Δεν έχουν απαίτηση του ήλιου ή της θάλασσας. Μπορεί να βρίσκονται και σε ένα διαμέρισμα και να κάνουν πολύ ωραία τη δουλειά τους. Και υπάρχουν και άλλες μορφές τουρισμού, ο συνταξιοδοτικός τουρισμός, ο οποίος θα μπορούσε να ανθίσει και εδώ στην περιοχή μας πολύ περισσότερο από ότι σήμερα. Και ερχόμαστε στο ερώτημα βασικά του σημερινού φόρουμ, γιατί στη Δυτική Ελλάδα και γιατί τώρα.



Όπως έχουμε διαπιστώσει, η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας για τον τουρισμό και αυτό συμπαρασύρει και την κουβέντα τη δικιά μου σε σχέση με το real estate. Μιλάμε για ένα τεράστιο κτηριακό απόθεμα στην περιοχή που περιμένει να αναδειχθεί, που υφίσταται. Μιλάμε για τον ιστορικό πολιτιστικό πλούτο και τη θαυμαστή γεωγραφική θέση. Πολύ περιγραφικά τα λέω, πολύ επιγραμματικά, γιατί δεν χρειάζεται να αναφερθώ περισσότερο. Οπότε, κλείνοντας, το μήνυμα είναι σαφές. Το real estate και ο τουρισμός είναι πλέον ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Από την πλευρά μας, η Keller Williams West βρίσκεται εδώ για να αναδείξει τις ευκαιρίες που προκύπτουν σε αυτή την κατεύθυνση και μέσα από αυτή την αλληλένδετη σχέση. Και σας προσκαλώ, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε περισσότερο για τις προοπτικές και για τις ευκαιρίες της περιοχής σε σχέση με το real estate, να συνδεθείτε με τα κανάλια μας, τα προσωπικά τα δικά μου και της εταιρείας .