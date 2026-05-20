Ηλίας Μεντζελόπουλος στο Travel West Forum 2026: «Από το chek in στο check out-Το αστικό ξενοδοχείο του αύριο- Νέες τάσεις στα city hotels- H ολιστική προσέγγιση του σύγχρονου επισκέπτη»

«Από το chek in στο check out-Το αστικό ξενοδοχείο του αύριο- Νέες τάσεις στα city hotels- H ολιστική προσέγγιση του σύγχρονου επισκέπτη» ήταν το αντικείμενο της ομιλίας του Προέδρου του Δ. Σ. «Ξενοδοχεία Μεντζελόπουλου Α.Ε.» / Ιδιοκτήτριας ξενοδοχείου «Αστήρ Πατρών» Ηλία Μεντζελόπουλου στο Travel West Forum 2026.

Ο κ. Μεντζελόπουλος συμμετείχε στην θεματική ενότητα Hospitality: Το ξενοδοχείο του σήμερα και του αύριο- Smart hotels & smart experiences- Real estate, βραχυχρόνιες μισθώσεις- Η νέα οικονομία της φιλοξενίας

Η ομιλία του κου Μεντζελόπουλου

Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε ένα forum που συγκεντρώνει ανθρώπους με κοινό όραμα. Την εξέλιξη της φιλοξενίας και τη δημιουργία ουσιαστικών εμπειριών για το σύγχρονο ταξιδιώτη. Θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτούμε μαζί το ταξίδι ενός επισκέπτη. Όχι απλώς ως μια μετακίνηση από τον ένα τόπο στον άλλον, αλλά ως μια διαδρομή εμπειριών, συναισθημάτων και προσδοκιών.



Μια διαδρομή που ξεκινάει πολύ πριν από το check-in και συνεχίζεται πολύ μετά από το check-out. Σήμερα το αστικό ξενοδοχείο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Ο ρόλος του αλλάζει από ένα χώρο διαμονής, μετατρέπεται σε ένα χώρο ζωντανό οργανισμό. Ένα χώρο που ο επισκέπτης ζει, εργάζεται, κοινωνικοποιείται, χαλαρώνει και συνδέεται με τον προορισμό. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή της εμπειρίας, το check-in. Το check-in δεν είναι πλέον μια τυπική διαδικασία, είναι η πρώτη εντύπωση, Είναι η στιγμή που ο επισκέπτης καταλαβαίνει ότι έχει κάνει σωστή επιλογή ή όχι. Σήμερα η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα για ταχύτατη ευκολία, online check-in, mobile keys, αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Όμως εδώ υπάρχει μια παγίδα. Αν χαθεί η ανθρώπινη επαφή, χάνεται και η ουσία της φιλοξενίας, γιατί άλλωστε μην ξεχνάμε τον Ξένιο Δία. Το ζητούμενο δεν είναι να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο με την τεχνολογία, αλλά να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να ελευθερώσουμε χρόνο και ενέργεια, ώστε να προσφέρουμε μια πιο ουσιαστική και πιο ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

Προχωρώντας στη διάρκεια της διαμονής, παρατηρούμε μια σημαντική αλλαγή. Ο επισκέπτης δεν θέλει απλώς να μείνει στο δωμάτιο, θέλει να ζήσει το χώρο. Τα σύγχρονα city hotels εξελίσσονται σε hubs εμπειριών, δημιουργούν κοινόχρηστους χώρους που δεν είναι απλώς λειτουργικοί, αλλά ελκυστικοί και πολυδιάστατοι. Λόμπι που θυμίζουν co-working spaces, εστιατόρια που προσελκύουν την τοπική κοινωνία, rooftops που γίνονται σημεία συνάντησης. Ο επισκέπτης θέλει να αισθάνεται μέρος της πόλης, όχι αποκομμένος από αυτήν. Μία από τις πιο σημαντικότερες τάσεις που βλέπουμε είναι η προσωποποίηση. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν θέλει μία γενική εμπειρία, θέλει μια εμπειρία φτιαγμένη για τον ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι το ξενοδοχείο πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες του επισκέπτη. Γιατί ταξιδεύει, τι τον ενδιαφέρει, τι τον ξεκουράζει, τι τον εμπνέει. Η αξιοποίηση, δεδομένου με σεβασμό πάντα την ιδιωτικότητα, μας επιτρέπει να προσφέρουμε στοχευμένες προτάσεις. Από το δωμάτιο που θα επιλέξει μέχρι τις δραστηριότητες που θα ζήσει στην πόλη. Παράλληλα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σημασία της βιωσιμότητας.



Η νέα γενιά ταξιδιωτών είναι πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Δεν αρκεί ένα ξενοδοχείο να δηλώνει πράσινο. Πρέπει να το αποδεικνύει στην πράξη. Από τη διαχείριση ενέργειας και νερού, μέχρι τη συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ας σταθούμε πιο ουσιαστικά σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Το πράσινο ξενοδοχείο. Η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον επιλογή, είναι υποχρέωση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ενεργειακή διαχείριση με έξυπνα συστήματα ΑΠΕ. Μείωση κατανάλωσης νερού με σύγχρονες τεχνολογίες, κατάργηση πλαστικών μιας χρήσης, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Ένα ακόμα στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα είναι το λεγόμενο pleasure, ο συνδυασμός business και pleasure. Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει για δουλειά, αλλά θέλει να απολαύσει και τον προορισμό του. Αυτό σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία πρέπει να παρέχουν ευελιξία, γρήγορο ίντερνετ, άνετους χώρους εργασίας, αλλά και εμπειρίες χαλάρωσης και ευεξίας. Και εδώ ερχόμαστε στην έννοια της ολιστικής προσέγγισης. Ο επισκέπτης δεν είναι απλός ένας πελάτης, είναι ένας άνθρωπος με ανάγκες σε πολλά επίπεδα. Θέλει να φάει καλά, να κοιμηθεί καλά, να νιώσει ασφάλεια και να εμπνευστεί και να ξεκουραστεί. Η ολιστική προσέγγιση σημαίνει ότι βλέπουμε το σύνολο ότι κάθε λεπτομέρεια μετράει, από το φωτισμό και την αισθητική, μέχρι τη συμπεριφορά του προσωπικού και την ποιότητα της επικοινωνίας. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον χωρίς να αναφερθούμε στο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού. Το προσωπικό ενός ξενοδοχείου είναι ψυχή του. Μπορεί να έχεις καλύτερη τεχνολογία, τον πιο όμορφο χώρο, αλλά αν δεν έχεις ανθρώπους που νοιάζονται πραγματικά, η εμπειρία δεν ολοκληρώνεται. Η εκπαίδευση, η ενδυνάμωση και η σωστή κουλτούρα είναι καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία. Όμως το πιο σημαντικό είναι η φιλοσοφία. Παράδειγμα, συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς για το πρωινό ή το δείπνο ή το γεύμα, ανάδειξη τοπικής γαστρονομίας, δημιουργία εμπειριών που συνδέουν τον επισκέπτη με τον τόπο. Έτσι δημιουργείται πραγματική αξία.

Περνάμε τώρα στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κανένα ξενοδοχείο δεν λειτουργεί μόνο του. Η ποιότητα ενός προορισμού εξαρτάται από καθαριότητα, ασφάλεια, υποδομές, προσβασιμότητα. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει με προβολή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, συμμετοχές σε εκθέσεις, διοργάνωση events και festival. Παραδείγματα, αθλητικές διοργανώσεις γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Πολιτιστικά festival προσελκύουν επισκέπτες. Εμείς εδώ το πατρινό καρναβάλι. Στοχευμένες καμπάνιες προβολής, η συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και ξενοδοχείων είναι το κλειδί. Θα πρέπει ο Δήμος να καταλάβει ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται στην ίδια πόλη μαζί του και όχι απέναντί του.

Ας δούμε και τους σύγχρονους τρόπους προσέλκυσης επισκεπτών.



Ο θρησκευτικός, ο αθλητικός, ο γαστρονομικός, ο τουρισμός ευεξίας και ο ιατρικός ίσως είναι κάτι στερεότυπο, όμως δεν παύει να είναι ο θεμέλιος λίθος του τουρισμού.



Τα City Hotels μπορούν να αξιοποιήσουν όλες αυτές οι τάσεις και ψηφιακά και φυσικά η ψηφιακή παρουσία είναι καθοριστική. Οι επισκέπτες επιλέγουν μέσα από εικόνες, κριτικές και εμπειρίες. Το ξενοδοχείο του αύριο δεν θα ξεχωρίσει μόνο από τις εγκαταστάσεις του, θα ξεχωρίσει από τα συναισθήματα που δημιουργεί. Και φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής, το check-out. Το check-out δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της επόμενης σχέσης. Είναι η στιγμή που ο επισκέπτης θα αποφασίσει αν θα επιστρέψει, αν θα μας προτείνει ή αν θα μας θυμάται. Η εμπειρία που έχει αποκομίσει θα τον συνοδεύει και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο για κάθε ξενοδοχείο.



Κλείνοντας, θα ήθελα να σας τονίσω ότι το αστικό ξενοδοχείο του αύριο δεν θα κερδίσει απλώς με εγκαταστάσεις ή τιμές, θα κερδίσει με συναισθήματα με αυθεντικότητα, με ουσία. Από το check-in στο check-out, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ικανοποίηση του επισκέπτη, αλλά η δημιουργία μιας εμπειρίας που θα έχει νόημα. Και αυτό είναι το στοίχημα που καλούμαστε όλοι να κερδίσουμε.