Πάτρα: Η πλατεία Ηρώων «Δούρου» στα Σύνορα χάθηκε μέσα στα χόρτα- ΦΩΤΟ

Η πλατεία Ηρώων (γνωστή ως Δούρου) στα Σύνορα, αντί να αποτελεί σημείο αναφοράς και ανάσα ζωής για τη γειτονιά, έχει μετατραπεί σε έναν χώρο που δείχνει εγκαταλελειμμένος.

Η πλατεία που βρίσκεται δίπλα στο στρατόπεδο ΚΕΤχ, έχει κυριολεκτικά κρυφτεί μέσα στα χορτάρια, τα οποία σε πολλά σημεία κοντεύουν να φτάσουν το μισό μέτρο.

Και όμως, πρόκειται για μια πλατεία που καθημερινά, ιδιαίτερα τα απογεύματα και κυρίως τα Σαββατοκύριακα, γεμίζει με παιδιά που παίζουν και οικογένειες που περνούν χρόνο εκεί. Η εικόνα αυτή δεν τιμά κανέναν και δημιουργεί εύλογα παράπονα και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η πλήρης εγκατάλειψη ενός τόσο ζωντανού χώρου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτείται άμεσα καθαρισμός και ουσιαστική φροντίδα της πλατείας, ώστε να γίνει ξανά ένας ασφαλής και ανθρώπινος χώρος για μικρούς και μεγάλους.