Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας: Εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο, «μπλόκαρε» τον Μάιο- Έργο 1,4 εκ. με προβλήματα από τις πρώτες βροχές;

Τον περασμένο Νοέμβριο εγκαινιάστηκε μετά βαΐων και κλάδων από την κ. Μενδώνη το έργο αποκατάστασης στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, ανοίγοντας, όπως όλοι θεωρήσαμε τότε, μια νέα εποχή όχι μόνο για το μνημειακό κεφάλαιο της πόλης αλλά και για τα πολιτιστικά της πράγματα, μιας και το Ρωμαϊκό Ωδείο είναι συνυφασμένο με την πολιτιστική ταυτότητα της Πάτρας.

Θα ανέμενε κανείς ότι με την παράδοση του έργου, θα έμπαινε τέλος στην ταλαιπωρία του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και άλλων θεσμών της πόλης των οποίων το Ωδείο αποτελούσε επί χρόνια «έδρα» η, έστω, χώρο θερινής φιλοξενίας.

Αντ΄αυτού, ενημερωθήκαμε μέσω δελτίου Τύπου του Δήμου Πατρέων το εξής συνοπτικό και ασαφές της απάντησης του Υπουργείου Πολιτισμού στο αίτημά του: «Το τρέχον έτος το Ρωμαϊκό Ωδείο θα λειτουργήσει πιλοτικά με περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων και μόνον από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς λόγω των απρόβλεπτων και έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενων μηνών προέκυψαν στο μνημείο προβλήματα τεχνικής φύσης. Η αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι δε προσήκουσες εργασίες των Υπηρεσιών του αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες».

Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, θα αναφέρουμε ότι το έργο υλοποιήθηκε από το ΥΠΠΟ, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, με πόρους από το ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 και 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 1.410.000 ευρώ, ποσό δηλαδή ουδόλως ευκαταφρόνητο.

Το ερώτημα γεννάται αβίαστα και ευλόγως. Πώς είναι δυνατόν ένα έργο που παραδόθηκε μόλις πριν από λίγους μήνες, ένα έργο που κόστισε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ και σχεδιάστηκε εξαρχής με δεδομένο ότι αφορά έναν υπαίθριο χώρο, εκτεθειμένο αναπόφευκτα στις καιρικές συνθήκες, να εμφανίζει ήδη προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας; Η έκθεση στη βροχή, την υγρασία, τις μεταβολές της θερμοκρασίας και γενικότερα στις φυσικές συνθήκες αποτελεί αυτονόητη παράμετρο που όφειλε να έχει προβλεφθεί και αντιμετωπιστεί από την πρώτη στιγμή.

Πολύ περισσότερο όταν ο φετινός χειμώνας στην Αχαΐα δεν χαρακτηρίστηκε ούτε από ακραία ούτε από πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα (σπάμε το κεφάλι μας να θυμηθούμε κάτι αφύσικο για την περιοχή, αλλά… δεν) που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τέτοιου είδους φθορές ή δυσλειτουργίες.

Η επίκληση, «έντονων καιρικών φαινομένων» ως αιτία για τα τεχνικά προβλήματα δημιουργεί περισσότερες απορίες παρά δίνει απαντήσεις. Προκύπτουν π.χ. σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των παρεμβάσεων, την επάρκεια της μελέτης και την ανθεκτικότητα των υλικών και των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Προκύπτουν και υποψίες για το αν το έργο παραδόθηκε πραγματικά έτοιμο και λειτουργικό ή αν εγκαινιάστηκε βεβιασμένα, προκειμένου να παρουσιαστεί επικοινωνιακά ως ολοκληρωμένο.

Τελευταία αλλά όχι έσχατη απορία, η χαλαρή (με βάση το ταμπεραμέντο του) αντίδραση του Δήμου στο «όχι» του Υπουργείου).