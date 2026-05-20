Βασίλης Γκίζας στο Travel West Forum 2026: «Ναύπακτος: Από ισχυρός προορισμός σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης- Αναβαθμίζοντας έναν ήδη επιτυχημένο προορισμό»

«Ναύπακτος: Από ισχυρός προορισμός σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης- Αναβαθμίζοντας έναν ήδη επιτυχημένο προορισμό» ήταν το θέμα της ομιλίας του δημάρχου Ναυπάκτου Βασίλη Γκίζα στο Travel West Forum 2026.

Ο δήμαρχος Ναυπάκτου συμμετείχε στη θεματική ενότητα Τουρισμός, οικονομία και αγορές: Τι αποδίδει στην πράξη και πού κατευθύνεται η ζήτηση– Το παράδειγμα της Ναυπάκτου.

Η ομιλία του κου Γκίζα

Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την όλη διοργάνωση. Είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία γιατί, όπως ειπώθηκε, οι συνθήκες και οι παράγοντες που ευνοούν και οδηγούν σε μια ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη δεν είναι ένας, είναι πολλοί και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Οπότε, οι συναντήσεις αυτές έχουν αυτόν τον σκοπό, τη ζύμωση, την ανταλλαγή απόψεων και φυσικά την προσφορά τεχνογνωσίας από όσους την κατέχουν.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, λοιπόν, θερμά και να δηλώσω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η συγκεκριμένη ενότητα συνδέει τον τουρισμό με την βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο εικόνες, ειπώθηκε κατά κόρον αυτό και νομίζω ότι έτσι είναι, δεν είναι μόνο απλές επισκέψεις, αλλά είναι κυρίως παραγωγή αξίας. Είναι τοπική ανάπτυξη, είναι θέσεις εργασίας, είναι ποιότητα ζωής, είναι τελικά ο τρόπος με τον οποίο ένας τόπος μετατρέπει την ταυτότητά του σε μέλλον.

Σήμερα, λοιπόν, δεν ήρθα να σας μιλήσω για τη Ναυπακτία και τη Ναύπακτο, σαν να είναι ένας άγνωστος προορισμός που πρέπει να συστηθεί. Η Ναυπακτία είναι ήδη ισχυρός προορισμός στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Το Ενετικό λιμάνι, το κάστρο, οι Παλιά Πόλη, οι εκδηλώσεις, το φυσικό τοπίο, τα 66 χωριά, οι παραλίες και οι άνθρωποι της, συνθέτουν μια ταυτότητα καθαρή, αυθεντική και αναγνωρίσιμη. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν η Ναύπακτος και ευρύτερα η Ναυπακτία μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες, αλλά είναι πιο απαιτητικό. Πώς ένας ήδη πετυχημένος προορισμός μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο. Πώς δηλαδή μπορεί να γίνει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο σήμερα γιατί ο τουρισμός αλλάζει. Η Ελλάδα, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, συνεχίζει να καταγράφει πολύ σημαντικές επιδόσεις. Το 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,4% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 5,6%. Αυτά είναι στοιχεία που δείχνουν δυναμική αλλά και ταυτόχρονα ευθύνη μεγάλη, διότι η επιτυχία δεν μετατρέπει και δεν μετριέται πλέον μόνο με το πόσοι έρχονται, αλλά με το πόσοι μένουν, τι βιώνουν, πώς κατανέμεται η αξία στην τοπική κοινωνία και αν ο τόπος παραμένει ζωντανός, αν ο τόπος παραμένει λειτουργικός, αυθεντικός για τους κατοίκους του.



Η διεθνής ζήτηση μας δείχνει καθαρά την κατεύθυνση. Οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες με νόημα, προορισμούς που δεν έχουν κορεστεί και που μπορούν να τους προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια φωτογραφία. Και σε αυτό ακριβώς το νέο περιβάλλον η Ναυπακτία έχει ένα σπάνιο πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται να κατασκευάσει κάτι. Έχει την αυθεντικότητά της. Σε αυτό το πλαίσιο, η δική μας στρατηγική δεν είναι να αυξήσουμε περαιτέρω την επισκεψιμότητά μας. Είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα της εμπειρίας.

Θέλουμε ο επισκέπτης να έρχεται, να μένει περισσότερο, να επιστρέφει ξανά, να γνωρίζει περισσότερες πλευρές του τόπου και να ενισχύει την τοπική οικονομία.

Θέλουμε όμως και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Η ανάπτυξη αυτή να μην λειτουργεί σε βάρος της πόλης, να μην λειτουργεί σε βάρος των κατοίκων, του περιβάλλοντος και της ταυτότητας της περιοχής. Γι' αυτό μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη για ένα Δήμο δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Είναι πρακτικές επιλογής.

υποδομές, καθαριότητα, προσβασιμότητα, διαχείριση του δημόσιου χώρου, προστασία του πολιτιστικού αποθέματος, στήριξη των επιχειρήσεων.

Είναι συνεργασία με την Περιφέρεια, με το Πανεπιστήμιο, με τους επαγγελματίες, με τους συλλόγους και με τους κατοίκους. Στη Ναυπακτία, κυρίες και κύριοι, αυτό το αποδεικνύουμε με έργα που έχουν κοινό παρονομαστή. Να κάνουν τον τόπο πιο λειτουργικό. Να τον κάνουν πιο ελκυστικό. Να τον κάνουν πιο ανθεκτικό. Όπως, για παράδειγμα, η αναστήλωση και ανάδειξη του Ενετικού Λιμανιού, που δεν είναι απλώς ένα έργο αποκατάστασης. Είναι μια παρέμβαση που προστατεύει την ιστορική καρδιά της Ναυπάκτου και την εντάσει στη σύγχρονη ζωή της πόλης. Η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, Από το Γρίβομπο έως την Ψανί, με φωτισμό, παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους, γήπεδα, beach volley, πίστα, bmx, υποδομές προσβασιμότητας, δείχνει πως η θάλασσα γίνεται ξανά καθημερινός χώρος ζωής για όλους. Την ίδια στιγμή, μια νέα λιμενική εγκατάσταση στη Βαριά, οι μελέτες για τη Μαρίνα στο Γρίβομπο και οι παρεμβάσεις σε Αντίριο, Βασκάτο, Βασιλική και Κρυονέρι, δίνουν στην Ναυπακτία έναν καθαρό θαλάσσιο και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Στρέφουμε το βλέμμα στη θάλασσα όχι μόνο ως εικόνα, αλλά ως πεδίο τουρισμού, ως πεδίο επιχειρηματικότητας και νέων δυνατοτήτων.



Στο περιβάλλον, η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, το Πράσινο Σημείο, η Υπογειοποίηση Κάδων, το Κινητό Πράσινο Σημείο και η Ενίσχυση του Στόλου Καθαριότητας δείχνουν ότι η βιωσιμότητα δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι σύγχρονη διαχείριση, λιγότερο ταφή, περισσότερη ανακύκλωση και αλλαγή νοοτροπίας. Παράλληλα, επενδύουμε σε έργα που δεν είναι πάντοτε ορατά, αλλά είναι καθοριστικά. Ύδρευση, αποχέτευση, αντλιοστάσια, υποδομές στις κοινότητες. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη χωρίς ισχυρές υποδομές.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην καθημερινότητα, έξυπνες διαβάσεις, βελτιώσεις πεζοδρομίων, ράμπες και παρεμβάσεις για άτομα με αναπηρία, c-trax και c-access στις παραλίες, ελεγχόμενη στάθμευση, επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Ένας τόπος που θέλει να είναι τουριστικός πρέπει πρώτα να είναι ασφαλής, προσβάσιμος και ανθρώπινος. Και βέβαια, το σχέδιό μας δεν σταματά στο παραλιακό μέτωπο. Στην ορεινή Ναυπακτία και τη Βαράσοβα επενδύουμε σε ήπιες μορφές τουρισμού, σε μονοπάτια αναρρίχησης, σε αναρριχητικές διαδρομές, σε μονοπάτια φύσης και εμπειρίες τεσσάρων εποχών. Γιατί ο στόχος δεν είναι απλώς η περιορισμένη, κατά εποχή, επισκεψιμότητας. Είναι καλύτερη, πιο ισορροπημένη ανάπτυξη για ολόκληρη την Ναυπακτία. Ιδιαίτερη σημασία για μας έχει και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η Ναύπακτος έχει όλες τις προϋποθέσεις, για να είναι city break προορισμός, πολιτιστικός προορισμός, προορισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων, γαστρονομικός και εναλλακτικός προορισμός. Οι μεγάλες εκδηλώσεις, όπως η αναπαράσταση της Ναυμαχίας του 1571, το τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής στο λιμάνι, οι γιορτές της ορεινής Ναυπακτίας, οι αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, δημιουργούν σταθερούς λόγους επίσκεψης όλο το χρόνο. Όμως, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να πετύχει ο Δήμος αν κινηθεί μόνος του. Ο τουρισμός είναι οικοσύστημα. Χρειάζεται επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότητα. Χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες. Τοπικά προϊόντα που μπαίνουν στην εμπειρία του επισκέπτη. Ψηφιακή προβολή, συνεργασίες και κοινή ταυτότητα. Και κυρίως χρειάζεται μια συμφωνία με την τοπική κοινωνία. Ότι η ανάπτυξη μας αφορά όλους.

Θα ήθελα και πιστεύω βαθιά να πω ότι η επόμενη μέρα του τουρισμού δεν ανήκει στους πιο θορυβώδεις προορισμούς. Ανήκει στους πιο αυθεντικούς. Σε εκείνους που ξέρουν ποιοι είναι. Σε εκείνους που μπορούν να προστατεύσουν τον χαρακτήρα τους και ταυτόχρονα να εξελιχθούν. Που δεν βλέπουν τον επισκέπτη ως αριθμό, ούτε φυσικά ως ευρώ. Αλλά ως άνθρωπο που αναζητά εμπειρία, σύνδεση και ποιότητα. Και κυρίως σε εκείνους που βάζουν στο επίκεντρο και τους κατοίκους τους. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας για την Ναυπακτία. Να μην είναι απλώς ένας όμορφος προορισμός, να είναι ένας τόπος που αναπτύσσεται με σχέδιο.



Ένας τόπος που σέβεται την ιστορία του, που προστατεύει το περιβάλλον, που στηρίζει την οικονομία του και κυρίως επενδύει στους ανθρώπους του. Δεν θέλουμε μια Ναυπακτία πιο διάσημη με κάθε κόστος. Θέλουμε μια Ναυπακτία που διαρκώς βελτιώνεται, αλλά παραμένει αυθεντική, λειτουργική και ζωντανή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους τόπους της Ελλάδος, είτε τους κυρίως κλασικά προορισμούς τουριστικούς, είτε και τους λιγότερα τουριστικούς προορισμούς, διότι πραγματικά ο τουρισμός αποτελεί μια αναγκαιότητα, αλλά όχι όμως αυτό να αποβαίνει εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων.