«Σφαίρες», Achaia Clauss: Εγκατάσταση- έκπληξη από ερασιτέχνες κεραμίστες Καλαμάτας και Πάτρας

Μέχρι τις 17 Ιουνίου (καθημερινά 11 π.μ. - 4 μ.μ) μπορείτε να θαυμάσετε την έκθεση «Σφαίρες» στην αριστερή, πέτρινη πτέρυγα της Achaia Clauss. Mπαίνοντας από την κεντρική πύλη, ανακαλύπτεις αριστερά μια ακόμα αίθουσα του οινόκαστρου, ως εκθεσιακό χώρο. Το Καλλιτεχνικό Στέκι Καλαμάτας- Πάτρας παρουσιάζει μια ομαδική έκθεση κεραμικής σε μορφή πρωτότυπης εγκατάστασης.

Το project έχει ταξιδέψει ήδη στην Καρδαμύλη, όπου πραγματικά εντυπωσίασε πέρυσι και τώρα σταθμεύει στην πόλη μας. Οι δεκάδες δημιουργοί είναι ερασιτέχνες, με ταλέντο και πάθος για το αντικείμενο.

Η διδασκαλία των εκθετών έγινε από τη συμπολίτισσα Χαρά Κοροπούλη και τον Καλαματιανό Ηλία Χριστόπουλο. Δυο experts της σύγχρονης κεραμικής τέχνης, οι οποίοι χαίρονται πολύ από την επιτυχία της παρουσίασης.

Οπως σημειώνουν: Οι σφαίρες είναι διαφόρων μεγεθών και τεχνικών και δημιουργήθηκαν από τους ενήλικους μαθητές μας. Οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν με ελευθερία το κλασικό και απαιτητικό στρογγυλό σχλημα, εκφράζοντας προσωπικές αφηγήσεις, στοχασμούς, συναισθήματα, αισθητικές αναζητήσεις.

Το αποτέλεσμα... έχει κάτι από σύμπαν, με επίδραση βιωματική.