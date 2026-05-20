Ανδρέας Μοσχόπουλος στο Travel West Forum 2026: «To Airbnb ως επιχείρηση- Στρατηγικές για μέγιστη απόδοση- Πώς δημιουργούμε αξία στα βραχυχρόνια μισθώματα στη Δυτική Ελλάδα»

«To Airbnb ως επιχείρηση- Στρατηγικές για μέγιστη απόδοση- Πώς δημιουργούμε αξία στα βραχυχρόνια μισθώματα στη Δυτική Ελλάδα» ήταν το θέμα που ανέπτυξε στο Travel West Forum 2026 ο Ανδρέας Μοσχόπουλος Property Consultant - AV Properties.

Ο κ. Μοσχόπουλος συμμετείχε στην θεματική ενότητα Hospitality: Το ξενοδοχείο του σήμερα και του αύριο- Smart hotels & smart experiences- Real estate, βραχυχρόνιες μισθώσεις- Η νέα οικονομία της φιλοξενίας.

Η ομιλία του κου Μοσχόπουλου

Ένας κοιμώμενος γίγαντας που έχει κοιμηθεί πάρα πολλά χρόνια όμως, πολλές δεκαετίες, παρακοιμήθηκε. Να τον ξυπνήσουμε. Ο καθένας κάνει το κομμάτι του. Συμφωνώ με όλους όσους έχουν μιλήσει σήμερα, τους παρακολουθώ πριν έρθω διαδικτυακά. Διαφωνώ με πάρα πολλούς. Ακόμα και με αυτούς που συμφωνώ, πολλά λόγια, πολλά λόγια, πολλά. Ας κάνει ο καθένας το κομμάτι του, το πιο απλό, τη δουλειά του, χωρίς να γκρινιάζει.



Η γκρίνια φέρνει μιζέρια, φέρνει κακή διάθεση, δεν σε αφήνει να κάνεις τη δουλειά σου, δεν σε πλησιάζει ο κόσμος, πόσο μάλλον ο επισκέπτης. Έστω και ο περαστικός που θα πάρει έναν καφέ ένα νερό. Με τι διάθεση να σταματήσει ο άνθρωπος και να ρωτήσει. Να μείνω ένα βράδυ. Πού να φάω άμα είσαι μίζερος.



Βγες, καθάρισε το πεζοδρόμιό σου. Είναι δουλειά του Δήμου. Πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Πληρώνουμε φόρους. Είναι της κυβέρνησης, περιφέρειας. Ναι. Βγες μόνος σου και καθάρισέ το. Χαμογέλα σε αυτόν που θα πάρει νερό. Και ας είναι χάλια η μέρα σου. Μην ξεχνάς τα προβλήματα της δουλειάς σου όταν πας σπίτι, ξέχνα και τα προβλήματα όταν πας στη δουλειά σου. Είτε είναι η δική σου η δουλειά και πάει χάλια, είτε δουλεύεις κάπου. Χαμογέλα, κρύψ' το, ότι έχεις, βοήθα τον εαυτό σου, εξυπηρέτησε. Καθάρισε μπροστά. Μη βάζεις οξύ να κάψεις το δεντράκι. Πήγαινε δύο τετράγωνα παρακάτω να παρκάρεις το μηχανάκι, επειδή κάπου πριν το είπα, δεν θυμάμαι με ποιον κύριο μίλησα. Μαζί. Μη πάρεις το μηχανάκι. Έλα με τα πόδια. Κακό στον γιατρό, γιατί δε θα πας, στον φαρμακοποιό. Κάνε κάτι. Για άλλο λόγο ήρθα να μιλήσω αλλά ας τα πω και αυτά.



Εδώ γεννήθηκα, εδώ πέρασα τα περισσότερά μου χρόνια. Λατρεύω την πόλη που έχω γεννηθεί. Η οικογένειά μου ζει εδώ και έντεκα χρόνια στο εξωτερικό. Όταν μιλάω σε παρέες ή τα παιδιά μου λένε στους φίλους και στους μαθητές για την πόλη που κατάγονται, δεν το πιστεύει κανένας, μόνο αυτούς που έχω φιλοξενήσει, ότι σε αυτή εδώ την πόλη, όπου και να έχω πάει και εγώ και όλοι, έχουμε χιονοδρομικό κέντρο κοντά, θαλάσσια σπορ, γαστρονομία, κοιμώμενη κι αυτή, οινοποιία. Τι να πω τώρα, παραπέντε και πέντε, δεν ξέρω πώς λέγεται, καταδύσεις, kite surf.

Τι να πρωτοθυμηθώ… αυγοτάραχα, θαλασσινό αλάτι, χέλια, ωραία μεζεδοπωλεία απέναντι στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό, ωραίες φανταστικές ταβέρνες, λες και είσαι σε νησί στα Βραχνέικα, θάλασσες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, φανταστικά. Εξ’ού και εγώ την επιχείρηση, πριν τρία χρόνια την ξεκίνησα εδώ, με τη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία, ναι, έχει απόδοση. Ναι, έχει. Δεν είναι απλά ένα κατάλυμα που μου περίσσεψαν δυο σεντόνια, πήρα εγώ τα καινούρια στο σπίτι και έβαλα διαφορετικές μαξιλαροθήκες, σεντόνια και την καμένη κατσαρόλα και εγώ πήρα καινούρια. Όχι.

Αυτό τελείωσε και αν δεν έχει τελειώσει, θα τελειώσει. Θα επικρατήσουν οι επαγγελματίες και οι ιδιώτες που το βλέπουν επαγγελματικά, όχι μόνο εμείς σαν εταιρεία που διαχειριζόμαστε αρκετά ακίνητα, γιατί ο επισκέπτης πια είναι απαιτητικός. Και δεν είναι απαιτητικός επειδή έχει πάει δέκα ταξίδια ή είκοσι, είναι επειδή έχει δει στα social. Θέλει customer service, όποτε απαιτείς και έχεις κοινή ψυχή σου το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι και σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο στον τουρισμό. Θέλει εξυπηρέτηση, θέλει γρήγορη εξυπηρέτηση, θέλει να μιλάς σωστά, να τον σέβεσαι για αυτά τα 40, 50, 2 ευρώ που σου αφήνει, για να τον νιώθει το σεβασμό για όσες μέρες μείνει και για να ξανά έρθει. Γιατί εμείς δεν θέλουμε απλά τον τουρίστα, τον περαστικό, αυτά τα δύο μέσο όρο, δυόμιση βράδια που μένουν συνήθως. Θέλουμε να ξανά έρθει. Kαι η εμπειρία μου λέει ότι έχω πολλούς που ξανά έρχονται, πάρα πολλούς. Τι μας λείπει? Έχω ακόμα 15, θα φάω και λίγο παραπάνω, έτσι. Τι μας λείπει; Λοιπόν, τι μας λείπει για να ξανά έρθει. Με ρωτάνε, τι να κάνω αυτές τις μέρες, που να φάω, που να πιω, τι να ζήσω;



Ας επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Ας μου πει κάποιος ότι έχει ένα τυροκομείο του θείου του, να μου δώσει δυο φυλλάδια, να τα βάλω σε διαμερίσματα. Ας έρθει κάποιος και να μου πει, έχω έναν φανταστικό καφέ που φτιάχνω και έχει μέσα, ξέρω εγώ, κάτι… Mια ταβέρνα…

Να πάει να του δείξουν πώς μαζεύουν ελιές τον Οκτώβριο, Νοέμβρη. Θα πάει. Ναι, θα πάει. Κάντε πράγματα. Όλοι μου ζητάνε, πες μου, μια έξυπνη ιδέα να οικονομήσω. Δεν χρειάζεται. Δώσ' μου. Πού να πάει. Πες μου κάτι. Δημιούργησε μια εμπειρία για τον επισκέπτη. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο τουρισμός. Έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Έχουμε τα πάντα στα πόδια μας, στην πόλη. Έχουμε όλα τα εργαλεία πια να διαφημιστούμε. Ας αφήσουμε τη μιζέρια, ας αφήσουμε «αυτή φταίει». Εγώ βλέπω οτιδήποτε βάζει η εκάστοτε κυβέρνηση, υπουργείο, δήμος, περιφέρεια, όλοι, τράπεζες, τα βλέπω σαν προκλήσεις, όχι σαν προβλήματα και θέματα. Τι μου βάζουν μια πρόκληση, να το κάνω, να το ξεπεράσω, να το βάλω μες στη δουλειά, να ανεβάσω το κεφάλι και να προχωρήσω παρακάτω. Αυτοί είμαστε εμείς, η εταιρεία μας είναι η ΑV Properties, διαχειριζόμαστε ακίνητα, Airbnb και παλεύουμε για το καλύτερο για την πόλη και την περιοχή. Ελάτε να μας γνωρίσετε. Τα υπόλοιπα από κοντά.