Γιώργος Ευστρατιάδης Travel West Forum 2026: «Ψηφιακή Επιβίωση: Γιατί η απλή διεκπεραίωση ταξιδιών είναι καταδικασμένη λόγω AI».

«Lesson learned - Ο σύγχρονος επισκέπτης μπορεί να συγχωρέσει ένα μικρό δωμάτιο… αλλά όχι κακό Wi-Fi» ήταν το θέμα που ανέπτυξε στο Travel West Forum 2026 ο Γιώργος Ευστρατιάδης Founder & CEO Nooblabs AI.

Ο κ. Ευστρατιάδης συμμετείχε στην θεματική ενότητα Smart tourism: ΑΙ και τουρισμός- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τριτογενή τομέα και βιώσιμες υποδομές -Η νέα εμπειρία ταξιδιού.

Η ομιλία του κου Ευστρατιάδη

Είμαι ο Γιώργος Ευστρατιάδης, είμαι ιδρυτής της Nooblabs AI, είμαι AI strategist και ειδικεύομαι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Καταρχάς χαίρομαι που ακούστηκε σήμερα στο συνέδριο νομίζω ίσως και για πρώτη φορά ουσιαστικά η λέξη τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που θεωρώ ότι θα έπρεπε να ακούγεται πολύ πιο συχνά, κάτι το οποίο θα επηρεάσει οριζόντια όλους τους κλάδους, πόσο μάλλον τον τουρισμό



Σήμερα θα απευθυνθώ κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού στο σύνολο, αλλά στους tour operators και στους travel agents. Γιατί θα το κάνω αυτό, γιατί ήθελα να μεταφέρω μία πληροφόρηση η οποία θα ήταν χρήσιμη και αρκετά focused σε ένα group τουλάχιστον του τουρισμού που θα μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό. Μάλλον, να σας πω λίγο πώς ζω. Ζω μεταξύ δύο κόσμων. Λόγω του ότι παρακολουθώ τα πράγματα και συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ κοντά, είμαι με το ένα πόδι στο μέλλον και με το ένα πόδι στο παρόν. Βλέποντας βέβαια αυτά τα πόδια να συγκλίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι ταχύτητες, λοιπόν, που παρατηρούμε στην εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών και η εφαρμογή μέσα στα industry, στα οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ασχολούνται με αυτά, είναι πολύ πολύ μεγάλη. Άρα, στο κομμάτι του τουρισμού και μάλλον περισσότερο των travel agents, θα συζητήσουμε λίγο στο τι είναι ένα travel agency, τι είναι ένας booking operator, και ουσιαστικά να δούμε ποια κομμάτια από αυτά μένουν και ποια κομμάτια μάλλον φεύγουν.

Όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει ένα ταξίδι, και αυτό είναι το ευχάριστο μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω, είναι ότι ο κόσμος δεν θα σταματήσει να ταξιδεύει προφανώς. Το ταξίδι είναι κάτι μαγικό, είναι ίσως η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του. Άρα το ταξίδι σαν προϊόν μένει. Τι φεύγει όμως σιγά-σιγά. Μεταφερόμαστε πάρα πολύ γρήγορα στη λεγόμενη εποχή των ψηφιακών πρακτόρων. Τι είναι ένας πράκτορας, τι είναι... και δεν μιλάω για τους τουριστικούς πράκτορες, μιλάω για τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, τους agents όπως λέμε, οι οποίοι είναι ουσιαστικά, φανταστείτε, ένα κομμάτι λογισμικού το οποίο έχει ένα στόχο, του δίνεις μια αποστολή και φέρνει από την αρχή μέχρι το τέλος όλη τη διαδικασία εις πέρας. Άρα ολοκληρώνει έναν στόχο. Και αν σκεφτούμε ένα παραδοσιακό travel agency τι κάνει, ουσιαστικά όταν εγώ θέλω να πάω ένα ταξίδι, απευθύνομαι σε ένα travel agency γιατί θέλω να μου κανονίσει τα εισιτήρια, θέλω να μου βρει τα ξενοδοχεία, να βρει τις ημερομηνίες, να τα βάλει όλα σε μία σειρά, να μιλήσει με τον καθένα ξεχωριστά, έτσι. Να μου οργανώσει λοιπόν το ταξίδι. Και αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Πάμε όμως σε μία εποχή που σύμφωνα και με data που έχουμε, McKenzie, 2026, η έκθεση μας λέει ότι το 40% αυτή τη στιγμή των Αμερικανών, μπαίνουν σε έναν agent και του λένε, «θέλω να κάνω ένα ταξίδι». Ο agent ξέρει τις προτιμήσεις του, του δίνουμε μια πιστωτική κάρτα, βγαίνει και έξω, αρχίζει, βρίσκει το ταξίδι, το οργανώνει, κλείνει τα δωμάτια. Αυτό είναι κάτι που έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι κάτι που θα είναι τόσο απλό, σαν να πατάμε το κουμπί στο ασανσέρ. Άρα, δεν μπορεί αυτό από μόνο του να αποτελεί υπηρεσία, δεν έχει αξία από ένα σημείο και μετά. Κάτι που μπορώ να κάνω εγώ μόνος μου από το σπίτι μου, μέσα από το κινητό, από το chat CPT, από την Google ή οποιοδήποτε άλλο agent χρησιμοποιώ, δεν θα απευθυνθώ σε ένα travel agency να το κάνει για μένα. Άρα, ήρθε το τέλος;



Η απάντηση ευτυχώς είναι πως όχι. Ίσως, μάλιστα, θα δούμε την καλύτερη εκδοχή των travel agencies, θα δούμε την πιο ανθρώπινη εκδοχή. Γιατί οι agents αυτό που θα κάνουν, και δεν θα το κάνουν μόνο στον τουρισμό, το λέμε σήμερα λόγω της ευκαιρίας που είμαστε σε αυτό το υπέροχο φόρουμ, θα το κάνουν σε όλα τα industries. Αυτό που θα κάνουν είναι αυτό που μου αρέσει να λέω πολλές φορές, θα πάρουν από τις διαδικασίες τη λεγόμενη ψηφιακή λάντζα. Δηλαδή όλα τα πράγματα που κάναμε τόσο καιρό, γιατί δεν μπορούσαμε να μην τα κάνουμε, που ήταν απαραίτητα για να κάνουμε την εργασία μας, να φέρουμε εις πέρας το έργο στο οποίο είχαμε κληθεί να φέρουμε εις πέρας, αλλά δεν ήταν η ουσία της υπηρεσίας.

Ένα travel agency, λοιπόν, το 2026, καλείται να κάνει μερικά βήματα. Καλείται να αγκαλιάσει αυτή τη νέα εποχή, όχι γιατί θέλει, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιότητα. Εάν δεν το κάνει, αν δηλαδή μείνει να είναι ένας πράκτορας, η πρακτόρευση τελειώνει, μετράει αντίστροφα. Άρα, πάμε να κάνουμε focus στο τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, σαν πράκτορες, σαν travel agency, σαν διοργανωτές ταξιδιών.

Καταρχάς, η πρακτόρευση θα φύγει από τη μέση, άρα θα πρέπει να δημιουργηθεί στο μυαλό μας η αίσθηση ότι είμαστε, αυτό που λέμε, αρχιτέκτονες εμπειριών. Και τι περιλαμβάνει αυτό. Φανταστείτε έναν ταξιδιώτη, ο οποίος κάνει ένα ταξίδι, πολύ ωραία, Όμως, δεν πάνε όλα καλά πολλές φορές τα ταξίδια. Μπορεί το ξενοδοχείο να μην έχει κάνει την κράτηση σωστά, να έχει ένα πρόβλημα, να ακυρωθεί μια πτήση. Εκεί ο ταξιδιώτης, στο τελευταίο που θα θέλει να μιλήσει, είναι ένας agent της AI ή ένα chatbot. Εκεί θα πρέπει να σηκώσει τηλέφωνο και να μιλήσει με έναν άνθρωπο. Παράλληλα, με πολλά travel agencies με τα οποία συνομιλούμε, διαπιστώνουμε το εξής, υπάρχει μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία. Κάτι που κανένα AI αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει, γιατί το AI δεν μπορεί να ταξιδεύσει ακόμα. Άρα δεν μπορεί να έχει εμπειρία του χώρου και του τόπου. Εάν εγώ θέλω να πάω, για παράδειγμα, να ταξιδέψω στην Ινδία, θα προτιμήσω ένα agency το οποίο έχει κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος και έχει πάει δέκα φορές εκεί, θα μου πει που θα πάω, θα μου πει που να μην πάω, τι να διαλέξω, πώς να περιηγηθώ, τι να προσέξω. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία το AI αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσφέρει, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει από τα data που έχουμε στο ίντερνετ κυρίως, άρα μαθαίνει από εμπειρίες τρίτων. Και όταν εγώ θα κάνω ένα ταξίδι τόσο μεγάλο, μια επένδυση, δεν θέλω να βασιστώ απλά σε reviews. Δεν είναι απλά ότι πήγα σε ένα εστιατόριο να φάω και δεν ήταν καλό το φαγητό, δεν θα πάω την επόμενη φορά. Είναι μια μεγάλη επένδυση στην οποία θέλω κάποιον να με καθοδηγήσει. Άρα, εάν συγκεντρωθούμε στο ανθρώπινο, φανταστείτε το εξής, ένα agency τώρα μπορεί να έχει 100 ανθρώπους που απασχολεί. Εάν ένα μεγάλο κομμάτι, υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 60 με 65% των εργασιών των agencies, θα φύγει, Τι σημαίνει όμως ότι θα φύγει. Σημαίνει ότι το agency θα πρέπει να προετοιμαστεί να διεκπεραιώνει αυτές τις εργασίες με άλλον τρόπο. Γιατί όταν εγώ θα μπορώ να κάνω κάτι σε τρία λεπτά, όταν θα πάω στο agency για την προστιθέμενη αξία που θα μου προσφέρει, εκεί αυτά τα τρία λεπτά θα απαιτήσω για το κομμάτι της διεκπεραίωσης.



Δεν μπορώ να περιμένω τον Νίκο πότε θα κλείσει τα ξενοδοχεία ή ξέρω εγώ την Κική πότε θα πάρει τα εισιτήρια, να περάσουν μέρες, εβδομάδες, τη στιγμή που ξέρω ότι αυτό μπορώ εγώ να το κάνω, να το διεκπεραιώσω πολύ γρήγορα. Άρα και το agency θα πρέπει να έρθει στη σημερινή εποχή, να μαζέψει λίγο τα του οίκου του, να οργανωθεί, να μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει με τις ταχύτητες, τις agentic ταχύτητες, οι οποίες έρχονται και δεν έρχονται σε 50 χρόνια, έρχονται σε μήνες ή σε λίγα χρόνια και όλος αυτός ο χρόνος που θα προκύψει να επενδυθεί στον άνθρωπο, να επενδυθεί στην ενσυναίσθηση, να επενδυθεί στην επικοινωνία, σε πράγματα που το AI, όχι δεν είναι καλό, δεν ξέρω αν θα είναι ποτέ, αλλά σίγουρα ο άνθρωπος δηλαδή η οντότητα με την οποία ουσιαστικά εμπορευόμαστε αυτό το προϊόν, θέλει να έχει δουλεύει τη συναλλαγή με ανθρώπινα στάνταρς και δεδομένα. Άρα, μαζεύουμε τα του οίκου μας, εξελίσσουμε την τεχνολογία μας για να μπορούμε να κάνουμε τη διεκπεραίωση, την πρακτόρευση, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, με έναν τρόπο δηλαδή του 2026, και παράλληλα κάνουμε focus στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες σχέσεις, επαφές και εμπειρίες.

Γιατί ουσιαστικά η «ατζέντικη» εποχή δεν έρχεται να πάρει τη δουλειά των πρακτόρων, έρχεται να πάρει την πρακτόρευση. Εάν αυτό είναι μόνο που κάνει ένα πρακτορείο, δυστυχώς δεν θα έχει πολλά να κάνει μετά. Αλλά εάν εκσυγχρονιστεί, θα μπορέσει να έχει βρει τον χρόνο να κάνει focus στο πιο σημαντικό, που είναι τα ανθρώπινα και από αυτά που όλοι ψάχνουμε σε μία εμπειρία και σε ένα ταξίδι.