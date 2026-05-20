Ανδρέας Ανδριανόπουλος στο Travel West Forum 2026: «Lesson learned - Ο σύγχρονος επισκέπτης μπορεί να συγχωρέσει ένα μικρό δωμάτιο… αλλά όχι κακό Wi-Fi»

«Lesson learned - Ο σύγχρονος επισκέπτης μπορεί να συγχωρέσει ένα μικρό δωμάτιο… αλλά όχι κακό Wi-Fi» ήταν το θέμα που ανέπτυξε στο Travel West Forum 2026 o ιδρυτής της Patras Broadband Ανδρέας Ανδριανόπουλος.

Ο κ. Ανδριανόπουλος μίλησε στη θεματική ενότητα "Smart tourism: ΑΙ και τουρισμός- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τριτογενή τομέα και βιώσιμες υποδομές -Η νέα εμπειρία ταξιδιού"

Η ομιλία του κου Ανδριανόπουλου

Ονομάζομαι Ανδρέας Ανδριανόπουλος, είμαι ιδρυτής της Patras Broadband, ενός παρόχου τηλεπικοινωνιών σύγχρονου, που δραστηριοποιείται από το 2018 στη Δυτική Ελλάδα και αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι ίσως είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους στα Βαλκάνια πάνω στο ασύρματο ίντερνετ και τη τηλεφωνία.

Βρίσκομαι εδώ να σας μοιραστώ την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια πάνω στο τουριστικό κεφάλαιο και πώς αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και πώς αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί αυτή τη διελκυστίνδα που λέγεται καλή υπηρεσία ή ακριβό κόστος και πώς όλο αυτό αντικατοπτρίζεται πάνω στις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι επισκέπτες.

Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν. Έτσι για να ξεσκουριάσω και εγώ έχω βγει από το γραφείο και τι κάνω, πάω να παραδώσω μια γραμμή σε ένα πάρα πολύ όμορφο κατάλυμα στην Τράπεζα Αιγίου, όπου πραγματικά η Τράπεζα, δεν ξέρω οι όσοι γνωρίζετε, επειδή είναι ένα υψίπεδο, βλέπει όλο τον Κορινθιακό, λούζεται στο γαλάζιο πραγματικά και η αγροικία, κατά άλλους μεζονέτα επειδή είναι διώροφη, μοσχοβολάει θυμάρι γιατί πραγματικά έχει περιποιηθεί πάρα πολύ ωραία τον κηπάκο του ιδιοκτήτης και εκεί με υποδέχεται ένας πραγματικά αγχώδης τύπος, Σλοβάκος, Μύρο τον λέγανε, ο οποίος έχει νοικιάσει τον χώρο αυτό για ένα μήνα, προκειμένου να κάνει τηλεργασία από εκεί, επωφελούμενος και την άδεια του καθολικού Πάσχα. Με υποδέχεται λοιπόν με την εξής κουβέντα, σχεδόν ενοχικά κιόλας, μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι όλα τέλεια, είναι όλα πάρα πολύ ωραία, δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι δεν μπορώ να δουλέψω. Και εκεί κάθομαι και λέω ότι, όσο κόπο και αν έχεις κάνει, μπορεί να χάσεις αυτό το book, γιατί δεν έχει συνδεσιμότητα. Και αυτό είναι μια τρικλοποδιά που, καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα νοικιάζουν ή οι περισσότερες υποδομές τουριστικές πρέπει να αντιμετωπίσουν κάθε μέρα.

Εδώ λοιπόν, ερχόμαστε να μάθουμε και να κουβεντιάσουμε. Θα προσπαθήσω να σας θυμίσω κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι, αλλά στην πραγματικότητα κάνουμε τα στραβά μάτια. Ότι πραγματικά ο σύγχρονος επισκέπτης μπορεί να συγχωρέσει ένα μικρό δωμάτιο, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συγχωρέσει ένα κακό Wi-Fi. Και αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που γίνεται πολύ πιο μεγάλη και πολύ πιο σκληρή όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για νούμερα. Νούμερα τα οποία είναι αμείλικτα. Η πηγή εδώ είναι από την Booking και μάλιστα αποδελτιώνει τα νούμερα για το 2024-2025, όπου το 60% περίπου των επισκεπτών δεν έχει την προσδοκώμενη υπηρεσία όσον αφορά το Wi-Fi. Στην αρχή λείπει ένα κομμάτι όπου το 38% των αρνητικών σχολίων που έχει ένα κατάλυμά αφορά το Wi-Fi και την κακή συνδεσιμότητα, οπότε σκεφτείτε ότι ένα, μάλλον παραπάνω από ένα, στα τρία σχόλια αρνητικά, τα οποία επηρεάζουν το κατάλυμά μας, έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα.



Και το κυριότερο είναι η τρίτη διαφάνεια, το τρίτο σχεδιάγραμμα, όπου στην πραγματικότητα μας λέει ποια είναι τα κριτήρια, με τη βαρύτητα που επηρεάζει το καθένα, για το ποιο κατάλυμά θα επιλέξει ο επισκέπτης. Και η τιμή είναι το τελευταίο. Πρώτο είναι ο προορισμός, το wifi και τα reviews και τέλος η τιμή.



Λοιπόν, 38% στο σύνολο των κακών σχολίων αφορά την κακή συνδεσιμότητα. Αυτό γιατί συμβαίνει; Το μοτίβο έχει αλλάξει. Έχουμε φύγει πλέον από το μοτίβο του 1992-2000 , που υπήρχαν οι παραδοσιακές διακοπές μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, όπου μετά τα καταλύματα κλείνανε και τα έτρωγε η υγρασία μέχρι την επόμενη σεζόν. Πλέον το K-στάδιο του κορονοϊού και η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει τι; Μας επιτρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε τις τουριστικές μας υποδομές κάθε άλλο τον χρόνο. Εκμεταλλευόμενοι τι; Τον ψηφιακό νομά. Τον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει και θα κάνει τηλεργασία καθ' όλη τη διάρκεια από την τουριστική υποδομή μας. Και έχει αλλάξει ριζικά, γιατί πλέον δεν μιλάμε μόνο για τον παραδοσιακό τουρίστα. Είναι ο επαγγελματίας που ταξιδεύει, είναι ο remote worker, και αυτός μπορεί να κάτσει δύο μέρες, αλλά μπορεί να κάτσει και δύο εβδομάδες, μπορεί να κάτσει ένα μήνα, γιατί απλά μπορεί να δουλέψει. Αν μπορεί να δουλέψει, λοιπόν, θα κάτσει και παραπάνω στο κατάλυμά μας.

Και ξέρετε, δεν θα μείνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολλοί θέλουν να βλέπουν τα πράγματα παραδοσιακά. Θα μείνω, όμως, στον κλασσικό τουρίστα. Πριν δύο μέρες, όταν ήρθα για αυτή την παρουσίαση, έκατσα και σκέφτηκα πως μπορώ να πείσω το κοινό μου ότι και ο παραδοσιακός τουρίστας έχει ανάγκη συνδεσιμότητας. Και εκεί έκανα επίκληση στο λεγόμενο Chat GPT, στην Τεχνητή Νοημοσύνη μας παρουσίασε πριν λίγο Γιώργος, όπου του ζήτησα τι. Να μου φτιάξει τρία γραφήματα, τρεις καλλιτεχνικές απεικονίσεις, ποιοτικών διακοπών και αναμνήσεων στην Ελλάδα το 2026. Κοιτάξτε τι έφτιαξε, το Ελληνικό τοπίο, καταγραφή της στιγμής με το κινητό. Όλοι σας, όσο μιλάμε και οι τρεις, έχετε βγάλει κινητό, έχετε τραβήξει μια φωτογραφία, έχετε δει το κινητό σας. Είναι μια συνήθεια η οποία δεν φεύγει από το χέρι μας. Η εμπειρία αν δεν είναι ψηφιακά καταγραμμένη, δεν είναι εμπειρία.



Η καρτ ποσταλ έχει αντικατασταθεί από το story, η Polaroid έχει αντικατασταθεί, από το Instagram. Δεν νοείται εμπειρία τέτοιου είδους, η οποία δεν εκτίθεται ψηφιακά online κάπου. Ποιο είναι το μέσο για αυτό? Το connectivity. Και όταν μιλάμε για connectivity, τι μιλάμε, μιλάμε για ένα απλό WiFi? Καλή ερώτηση. Θα πω το εξής. Το παράδειγμα το οποίο φέρνω κάθε φορά στους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζομαι είναι το ακόλουθο. Θες να έχεις ένα Wi-Fi ή θες να έχεις ένα ικανό Wi-Fi το οποίο θα κάνει τη δουλειά του. Και όταν με κοιτάνε περίεργα, τους λέω, θες να πάρεις την πιο ακριβή μπαταρία και την ντουζιέρα στο μπάνιο σου ή θες αυτή τη ντουζιέρα να έχει και νερό. Οπότε, στην πραγματικότητα, ένα καλό Wi-Fi, ένα καλό δίκτυο, ένα καλό connectivity στο κατάλυμά μας θα πρέπει να είναι γρήγορο, σταθερό, να αντέχει πολλούς χρήστες, και να παρέχει ίντερνετ σε όλο το κατάλυμα, χωρίς να έχει δυσλειτουργίες, σαν και αυτή που παρουσιάζει πολύ σύντομα το κόμικ, το οποίο σας παραθέτω. Και αυτό γιατί. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο δεν πίστευα ότι το καταγράφει η Elstat, αλλά πράγματι υπάρχει, είναι ο χρόνος που διαθέτουν οι ενήλικες, όχι ενήλικες από 16 έως 65+, που δαπανούν αυτός ο πληθυσμός, στα κινητά τους καθημερινά, και πώς αυτός αλλάζει από το 2015 στο 2025. Και βλέπουμε ότι σε περίοδο διακοπών, το Target Group που ενδιαφέρει τους περισσότερους, 65 και κάτω, δαπανά σχεδόν τη μισή ημέρα που είναι ξύπνιο, έως 8 ώρες, σε online εφαρμογές στο κινητό του. Πώς λοιπόν εμείς ως ιδιοκτήτες καταλυμάτων, ως άνθρωποι οποίοι διαχειριζόμαστε καταλύματα, ως άνθρωποι οποίοι θέλουμε να ασχοληθούμε με τον τουρισμό, εξαιρούμε αυτή τη δυνατότητα από το μέσο το οποίο έχουμε ως εμπορικό προϊόν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό και σας το λέω με τα λόγου γνώσης. Αυτό είναι το δίκτυο της Πάτρας Broadband, όπως διαμορφώνονται σήμερα, 3.850 σχεδόν συνδρομητές, από τα οποία οι μισοί από αυτοί είναι τουριστικά καταλύματα.



Σε κάθε ένα από αυτά έχουμε μπει προσωπικά μέσα και ξέρουμε ποια είναι τα πάθη τους, ποια είναι τα δεν μπορείς να εξαιρέσεις τη ψηφιακή μετάβαση, τον online κόσμο και ό,τι συνεπάγεται αυτό, από την εμπειρία χρήσης. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο θα χάσεις είναι τα reviews, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και αυτό που έχουμε να προτείνουμε, γιατί βλέπω και ο χρόνος μας πιέζει, είναι μια επένδυση. Όπως επενδύεις σε ωραία πλακάκια, όπως επενδύεις σε ένα ωραίο ασβέστωμα της αυλής σου, σε μια τεχνική υποδομή, η οποία θα σου προσφέρει ικανοποίηση στο πελατολόγιο σου, πολύ καλά reviews που, όπως είπαμε, διορθώνουν το 38% του όγκου των κακών reviews, την επαναληψιμότητα της επίσκεψης και τέλος την υπεραξία της ίδιας της επιχείρησης. Κάπου εδώ, αρκετά συμπυκνωμένα στα πλαίσια του χρόνου που είχαμε, τελειώνω την παρουσίαση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την πρωτοβουλία να οργανώσετε αυτό το συνέδριο, αλλά κυρίως και για την πρόσκληση. Μην διστάσετε να επισκεφθείτε το site της patrasbroadband.gr. Εκεί παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε όλο το δίκτυό μας και σίγουρα και μπορείτε να δείτε και τις απαραίτητες συμβουλές που ενδεχομένως να χρειαστείτε για τα καταλύματά σας για να μπορέσετε να κάνετε τις υπηρεσίες καλύτερες.