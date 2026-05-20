Υποκλοπές: Θρίλερ με τον αριθμό των ψήφων για Εξεταστική- Ανδρουλάκης: «Με εξωθείτε να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ»

Όπως ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε την διεξαγωγή της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και το κράτος δικαίου για την Παρασκευή (22/05).

Η Ολομέλεια θα κληθεί, σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη, να αποφασίσει εάν θα συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή «για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης λογισμικού στην Ελληνική επικράτεια, της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, της χειραγώγησης της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά και για την έρευνα πιθανών ευθυνών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Θρίλερ με τον αριθμό των ψήφων



Ο Πρόεδρος της Βουλής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εάν για τις υποκλοπές τεθεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αναφέρει το ethnos. Αυτό σημαίνει πως, για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ο αριθμός των ψήφων θα ανέβει στις 151, από τις 120 που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

ΠΑΣΟΚ: «Η συγκάλυψη δεν θα περάσει»

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, μετά από αίτημα του οποίου θα συζητηθεί η σύσταση Εξεταστικής, «Πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση της Κ.Ο. πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η εξεταστική επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους.

Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.

Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν.

Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής.

Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει».

Ανδρουλάκης: «Με εξωθείτε να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ»



Παράλληλα, το πρωί της Τετάρτης (20/05), ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη Βουλή για την ακρόαση του κ. Δεμίρη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κ. Τζαβέλλας, που επίσης είχε κληθεί από την Επιτροπή, με υπόμνημα που έστειλε προς τον πρόεδρο, Αθανάσιο Μπούρα, ανακοίνωσε την άρνησή του να παραστεί, επικαλούμενος την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αδικαιολόγητη απουσία του κ. Τζαβέλλα. «Αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, έστρεψε τα «βέλη» του ενάντια στον παρόντα διοικητή της ΕΥΠ, επικαλούμενος την απόφαση 465/2024 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Θεμιστοκλή Δεμίρη ότι αρνείται να συμμορφωθεί αφού, όπως είπε, παρά την την απόφαση του ΣτΕ που προβλέπει πρόσβαση των παρακολουθούμενων προσώπων στα στοιχεία που αιτιολόγησαν την άρση απορρήτου το μόνο που έλαβε και ο ίδιος ως θύμα των παρακολουθήσεων, ήταν ο αριθμός της σχετικής διάταξης από την ΑΔΑΕ, αντί για το πλήρες περιεχόμενο του φακέλου.

«Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;», ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλώντας τον, παράλληλα, να παραδώσει άμεσα τον φάκελο που περιέχει τα στοιχεία για τα οποία διατάχθηκε η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε και μία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά των debate των πολιτικών αρχηγών, πριν τις εκλογές του 2023, σύμφωνα με την οποία, για την παρακολούθησή του, «ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε». Όπως υπογράμμισε, με τη δήλωση του πρωθυπουργού καταρρίπτεται κάθε επίκληση απορρήτου.

Παράλληλα, τόνισε πως εξετάζει τη λήψη νομικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και προσωπικά κατά του κ. Δεμίρη, από τον οποίο και ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις του περί «νέας ΕΥΠ» και «δύσκολων συνθηκών» που παρέλαβε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την ΕΥΠ για αδράνεια απέναντι στην προστασία κρατικών αξιωματούχων από κακόβουλα λογισμικά παρακολούθησης, σημειώνοντας πως, και μετά τις εισηγήσεις του όταν ο κ. Δεμίρης ανέλαβε καθήκοντα διοικητή της υπηρεσίας, «δεν έγινε τίποτα». Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε ότι, «περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας»