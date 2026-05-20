Ελένη Χριστοδουλοπούλου στο Travel West Forum 2026: «Ερύμανθος: Ανακαλύπτοντας τον άγνωστο θησαυρό της Δυτικής Ελλάδας»

«Ερύμανθος: Ανακαλύπτοντας τον άγνωστο θησαυρό της Δυτικής Ελλάδας» ήταν το αντικείμενο της ομιλίας της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Πολιτισμού Δήμου Ερυμάνθου Ελένης Χριστοδουλοπούλου στο πλαίσιο του Travel West Forum 2026.

Η κα Χριστοδουλοπούλου μίλησε στο συνέδριο στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας: Μικροί δήμοι, μεγάλες δυνατότητες στον τουρισμό- Αξιοποιώντας τη φύση ως τουριστικό πλεονέκτημα

Η ομιλία της κας Χριστοδουλοπούλου

Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε ένα βήμα που μας δίνεται για να ξεδιπλώσουμε μαζί και να ανακαλύψουμε τον Ερύμανθο, τον άγνωστο, όπως τον ονομάσαμε για τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης, θησαυρό, της Δυτικής Ελλάδας.

Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, η βιώσιμη ανάπτυξη για τον Ερύμανθο δεν αποτελεί μία θεωρητική έννοια, αλλά μία καθημερινή πρακτική. Και το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιο είναι το όραμά μας, αλλά πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Γιατί ο Ερύμανθος δεν είναι ένας συμβατικός τουριστικός προορισμός. Είναι ένας τόπος αυθεντικός, μοναδικός, ανεξερεύνητος, που μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί στο προσκήνιο της μαζικής τουριστικής προβολής. Και αυτό τελικά ίσως να μην είναι αδυναμία, αλλά το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Γιατί κρύβει κάτι πολύ βασικό και πολύ πολύτιμο για μας. Την αλήθεια του τόπου του και των ανθρώπων του. Το δικό μας στοίχημα, λοιπόν, είναι να μην αλλοιώσουμε την ταυτότητά μας για να προσελκύσουμε επισκέπτες, αλλά να την αναδείξουμε. Και πώς θα γίνει αυτό μέσα από ένα μοντέλο βιωσιμότητας που προσπαθούμε να χτίσουμε και να διευρύνουμε, το οποίο στηρίζεται στη φύση, τον πολιτισμό, την παραγωγή και τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, φυσικά. Ένα βασικό όπλο που έχουμε πλέον και τεράστιο βήμα εξωστρέφειας για μας είναι η απόκτηση του τουριστικού μας οδηγού, του εντύπου αυτού που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας και το οποίο αποτελεί ένα υλικό προβολής για εμάς και μας δίνει την ευκαιρία να συστηθούμε με αυτοπεποίθηση και αυθεντικότητα. Ξέρετε, κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του, πολλές φορές ακούσαμε τη γνωστή φράση «Δεν είστε και ο πιο τουριστικός Δήμος». Προφανώς με τα συμβατικά και γνωστά μέχρι τώρα τουριστικά πρότυπα, αλλά αυτό που επιδιώξαμε δεν ήταν να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο δεν είμαστε, αλλά να αναδείξουμε την ιδιαίτερη τουριστική μας ταυτότητα. Και είμαι σίγουρη ότι με όλα όσα θα ακουστούν σήμερα εδώ, θα αποδειχτεί περίτρανα ότι το στοίχημα για τον Ερύμανθο έχει ήδη κερδηθεί. Ας εστιάσουμε λοιπόν στον εναλλακτικό τουρισμό, για τον οποίο έχει γίνει και τόσος λόγος, και αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας, όπως αναλύθηκε ήδη και από το Δήμαρχό μας. Ο Ερύμανθος και το Παναχαϊκό αποτελούν περιοχές του δικτύου Natura 2000, και προσθέτουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες για πεζοπορία, ορειβασία και γενικότερα φυσιολατρικές εμπειρίες. Το εθνικό μονοπάτι Όμικρον 31, γνωστό και ως μονοπάτι του Παυσανία για τους ειδικούς της ορειβασίας, διασχίζει την περιοχή και τη συνδέει με το μύθο, αλλά και το φυσικό της τοπίο. Παράλληλα, υπάρχουν δράσεις, μπορούν δηλαδή να διεξαχθούν δράσεις αναρρίχησης, ποδηλασία βουνού, ανεμοπτερισμός, τοξοβολία, σκοποβολή, όπως ειπώθηκε.



Επίσης, για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού διεξάγονται δράσεις τις οποίες στηρίζει ο Δήμος μας, όπως το ράλι Αχαιός, για παράδειγμα, αλλά και αγώνες 4x4, ο αγροτουρισμός, η ιππασία, έρχονται να συμπληρώσουν το μοντέλο τουρισμού στην περιοχή μας.



Οι λίμνες μας, το φυσικό μας τοπίο, αποτελούν για εμάς ιδιαίτερο πλεονέκτημα. Βλέπετε εκεί στις φωτογραφίες, η φυσική λίμνη που έχουμε, η μαύρη λίμνη, η λιμνοδεξαμενή Δασκά και φυσικά η τεχνητή λίμνη του φράγματος Πείρου Παραπείρου που προσφέρονται ουσιαστικά μαζί με τα ποτάμια, τους καταρράκτες και το υδάτινο στοιχείο γενικότερα απ' άκρη σε άκρη του Δήμου μας, από τον Πείρο στον Παραπείρο μέχρι τον Πηνειό ουσιαστικά στο Κάλφα, προσφέρονται για τέτοιου είδους δραστηριότητες.



Ο επισκέπτης λοιπόν δεν έρχεται απλώς να δει τον Ερύμανθο, αλλά έρχεται να συμμετάσχει, έρχεται να τον εξερευνήσει και να τον βιώσει με απλά λόγια. Ο Ερύμανθος κουβαλά μία τεράστια ιστορία που ξεκινά από τη μυθολογία

και περνά στη Βυζαντινή και τη νεότερη παράδοση, αλλά και τη σύγχρονη Ελλάδα, όπως είδαμε. Στον τόπο μας παρατηρείται δραστηριότητα ήδη από τα πρώιμα αρχαία χρόνια. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε Μυκηναϊκά ευρήματα, με το πιο γνωστό ίσως το μυκηναϊκό οικισμό στη Χαλανδρίτσα, μια πανέμορφη τοποθεσία που αξίζει να την επισκεφθούν όλοι.



Να περάσουμε στο θρησκευτικό τουρισμό και γενικότερα στα βυζαντινά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα οποία μπορείτε να βρείτε αναλυτικές λεπτομέρειες.

Έχουμε την Ιερά Μονή της Χρυσοποδαρίτισσας, ένα από τα παλαιότερα, τέταρτο βασικά παλαιότερο μοναστήρι στην Αχαΐα του 12ου αιώνα. Το Άγιο Όρος της Αχαΐας όπως ονομάζεται, καθώς είναι άβατο για τις γυναίκες με εξαίρεση την εορτή του στις 23 Αυγούστου. Η Ιερά Μονή των Νοτενών, ένα άλλο μοναστήρι με σπουδαία ιστορία, στην περιοχή του Σκιαδά, του 16ου αιώνα. Αξίζει και αυτό μια επίσκεψη, γιατί κουβαλά πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω του. Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων, ένα Καστρομονάστηρο του 18ου αιώνα που ουσιαστικά έχει πνευματικούς δεσμούς με το μοναστήρι του Σίνα και μια πολύ μεγάλη ιστορία που αξίζει να την διαβάσετε. το Πάτημα του Αγίου Ανδρέας στο Λεόντιο, ένας τόπος που συνδέεται με τη σύλληψη του Αποστόλου Ανδρέα και ουσιαστικά εκεί διατηρείται αποτύπωμα του πέλματός του, το οποίο φυλάγεται και αποτελεί ένα τεράστιο Προσκυνηματικό προορισμό για όλη την Αχαΐα. Η Ιερά Μονή Ταξιαρχών, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη μεν, βλέπετε στις φωτογραφίες κάτω, στο κάτω μέρος της διαφάνειας, η οποία αποτελεί μια μονή του 1700, μέσα σε ένα δύσβατο μέρος, που για να το επισκεφτεί κανείς είναι περίπου μία ώρα περπάτημα μέσα σε μονοπάτι στο βουνό, αξίζει τον κόπο, δύο φορές τον χρόνο γίνεται αυτό, 17 Ιουλίου και 6 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείται. Επίσης η Παναγία της Μέτζενας, το μεσοβυζαντινό μνημείο πανελλαδικής εμβέλειας που έχουμε, χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα και έχει μια μεγάλη ιστορία την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε μαζί με άλλους τοπικούς φορείς. Η κοίμηση της Θεοτόκου και ο Άγιος Αθανάσιος της Χαλανδρίτσας, δύο πραγματικά στολίδια βυζαντινά, τα οποία έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα του Δήμου μας, γιατί βρίσκονται στο κέντρο της έδρας μας. Η κοίμηση της Θεοτόκου χρονολογείται στο 14ο αιώνα και ο Άγιος Αθανάσιος στο 12ο. Θα αξίζει οπωσδήποτε μία επίσκεψη και δύο μικρά μέρη, τα οποία οι περισσότεροι πιθανώς να μην γνωρίζουν, αλλά αξίζει να προβληθούν και αυτά. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας του Βελημαχίου, ένα μικρό εκκλησάκι χτισμένο πάνω σε βράχο του 13ου αιώνα, το οποίο έχει για να κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο, και η Παναγιά της Τρύπας, ένα Σπήλαιο ουσιαστικά στην Κάτω Δροσιά, το οποίο αξίζει μία επίσκεψη, ειδικά 23 Αυγούστου.

Μέσα από όλα αυτά, βλέπουμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά επιβιώνει επειδή ζει μέσα στην κοινότητα. Ζει μέσα από τα πανηγύρια, τις γιορτές, τα έθιμα και τη φιλοξενία της καθημερινότητας των ανθρώπων μας. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Για αυτόν τον λόγο, στον Ερύμανθο, επενδύουμε σε ένα μοντέλο συμμετοχικό. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι τοπικοί φορείς, οι κοινότητες, οι εθελοντές μας, δεν είναι απλώς συνεργάτες των δράσεων. Είναι φορείς της ίδιας της ταυτότητας του τόπου μας και τους οποίους επενδύουμε ώστε να γίνονται εκδηλώσεις και να αναδεικνύονται ο πολιτισμός μας. Δράσεις και θεσμοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, Οι ιδιαίτεροι σημασία έχουν εμβληματικά γεγονότα που συμβαίνουν, που διεξάγονται στο Δήμο μας, όπως η εμποροζωοπανήγυρη της Βουντούχλας, που χρονολογείται από το 1901 με βασιλικό διάταγμα και αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει σταθερή πορεία μέσα στο χρόνο. Μιλάμε για ένα θεσμό πάνω από ένα αιώνα που συνδέει την τοπική οικονομία με την παράδοση. Ο Ηράκλειος Άθλος. και εκδηλώσεις μνήμης για το μαρτυρικό χωριό της Ερυμάνθειας, έρχονται να δώσουν στον επισκέπτη την εμπειρία να μην είναι απλός θεατής αλλά να συμμετέχει. Όλα αυτά έρχονται και συμπυκνώνονται με τον καλύτερο τρόπο στην Αγροτική Έκθεσή μας, την AgreXa.

Αυτό που έχω να καταθέσω και ως προσωπική μου εμπειρία, τόσο ως επισκέπτης από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ουσιαστικά, αλλά και ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια,

είναι το γεγονός ότι η τριακονταετή σχεδόν πορεία της μαρτυρά ότι υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε αυτά τα χρόνια που δεν είναι άλλος από το μεράκι των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτήν. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι ο Ερύμανθος δεν προσπαθεί να γίνει ένας ακόμη τουριστικός προορισμός, αλλά δημιουργεί το δικό του δρόμο μέσα από το βιωματικό τουρισμό. Ένα δρόμο που βασίζεται στην αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και τη συμμετοχή. Γιατί ο πραγματικός πλούτος του Ερυμάνθου δεν είναι μόνο τα τοπία του, αλλά οι άνθρωποι του και οι ιστορίες τους. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι ο Δήμος Ερυμάνθου αξίζει να διεκδικήσει τη θέση που τον αναλογεί στην τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.