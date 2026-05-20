Υποκλοπές: Σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ - Παρέμβαση Ν. Ανδρουλάκη και προειδοποίηση για νομικά μέτρα εναντίον παντός υπευθύνου

Σε εξέλιξη είναι η ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, από τις 9 το πρωί, για την υπόθεση των υποκλοπών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΥΠ για υποκρισία και ότι εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προκαλεί ζημιά στα εθνικά συμφέροντα.

«Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου; Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην παρέμβασή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επικρότησε αρχικά την παρουσία του κ. Δεμίρη στην Επιτροπή τονίζοντας ότι έπραξε αυτό «που επιτάσσει το καθήκον του ως Διοικητής της ΕΥΠ, σε αντίθεση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο οποίος δεν προσέρχεται επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών».

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «είναι απόλυτα αδικαιολόγητη η άρνηση αυτή για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνον να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και των εκπροσώπων του λαού, στο όνομα του οποίου άλλωστε απονέμεται και η δικαιοσύνη».

«Ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες, λοιπόν, κρίνονται», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια, και πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στον κ. Δεμίρη, τον κατηγόρησε ότι η άρνηση του να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 465/2024 προκαλεί αλγεινή εντύπωση.

«Εκεί κρίθηκε ότι «όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Στην δική μου περίπτωση, όμως, η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη.

Οπότε τα ερωτήματα είναι σαφή: Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών ως οφείλετε.

Και να είστε σαφής σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ήξεις - αφήξεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου.

Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος;».

Συνεχίζοντας ο κ. Ανδρουλάκης, ζήτησε από τον κ. Δεμίρη, «να συμμορφωθεί με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Δεμίρη στην Επιτροπή του καταλόγισε υποκρισία.

«Είπατε ότι αναλάβατε να κάνετε μια νέα ΕΥΠ και παραλάβατε μια κατάσταση σε δύσκολες συνθήκες, εξηγείστε μας τι εννοείτε ακριβώς. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες που σας ανάγκασαν να κάνετε μια νέα ΕΥΠ;

Δεύτερον, αναφέρατε ότι στις εποχές των μεγάλων προκλήσεων θέλετε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο προστασίας των επικοινωνιών των αξιωματούχων της χώρας. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, είχα ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά. Δεν κάνατε τίποτα. Άρα, περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.