Ναύπακτος: Αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από τεράστιο φίδι μέσα στη μηχανή

Δε μπορούσε να στρίψει το τιμόνι
Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη Ναύπακτο, λίγα μέτρα από το κέντρο της πόλης. Αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τιμόνι δεν μπορούσε να στρίψει.
Όταν άνοιξαν το καπό, οι επιβαίνοντες αντίκρισαν ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο μέσα στη μηχανή του οχήματος. Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν και να απομακρύνουν το φίδι από το σημείο.
