Πάτρα: Οδεύουμε προς οριστικό ανάδοχο για το πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς

Χρόνια εγκατάλειψης και ατελείωτες εξαγγελίες που δεν υλοποιήθηκαν, αυτή είναι η ιστορία του κολυμβητηρίου της Αγυιάς, ενός από τους πιο δραστήριους αθλητικούς χώρους της Πάτρας, που έκλεισε οριστικά αφού η έλλειψη συντήρησης και η απραξία οδήγησαν στη σταδιακή υποβάθμισή του.

Τώρα, με το νέο έργο ανάπλασης να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, διαβεβαιώνει ότι το έργο εξελίσσεται κανονικά. Μιλώντας στο thebest.gr, εμφανίζεται καθησυχαστικός για την πορεία του έργου και υπογραμμίζει ότι η Περιφέρεια παρακολουθεί στενά κάθε βήμα της διαδικασίας, με στόχο την ανεμπόδιστη ανάδειξη αναδόχου.

«Πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή το πρακτικό της επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο. Περιμένουμε δέκα ημέρες για τυχόν ενστάσεις και, στη συνέχεια, τον καλούμε να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε η επιτροπή να τον καταστήσει οριστικό ανάδοχο», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπονάνο, μετά την οριστικοποίηση του αναδόχου, το πρακτικό επιστρέφει στην Περιφερειακή Επιτροπή, ακολουθεί νέα περίοδος δέκα ημερών για ενστάσεις και στη συνέχεια παραπέμπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο διαθέτει προθεσμία σαράντα ημερών.

«Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε λοιπόν. Από την πλευρά μας δεν το έχουμε αφήσει ούτε μία ημέρα, και θέλω να πιστεύω ότι, χωρίς απρόοπτα, τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σύναψη σύμβασης και το έργο να γίνει πραγματικότητα. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης του έργου, ο οποίος φυσικά απέχει από την επιθυμία για άμεσες λύσεις», καταλήγει ο κ. Μπονάνος.

Το κολυμβητήριο της Αγυιάς υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό της Πάτρας, φιλοξενώντας συλλόγους, μαθητικούς αγώνες και πλήθος τοπικών διοργανώσεων. Η ιστορία του, ωστόσο, έχει μετατραπεί σε ένα χαρακτηριστικό «γεφύρι της Άρτας». Κατά καιρούς παρουσιάστηκαν μελέτες, έγιναν εξαγγελίες και ανακοινώθηκαν σχέδια ανάπλασης, χωρίς καμία από τις πρωτοβουλίες να φτάσει σε υλοποίηση.