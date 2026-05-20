Πάτρα: Οδεύουμε προς οριστικό ανάδοχο για το πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς

Χρόνια εγκατάλειψης και ατελείωτες εξαγγελίες που δεν υλοποιήθηκαν, αυτή είναι η ιστορία του κολυμβητηρίου της Αγυιάς, ενός από τους πιο δραστήριους αθλητικούς χώρους της Πάτρας, που έκλεισε οριστικά αφού η έλλειψη συντήρησης και η απραξία οδήγησαν στη σταδιακή υποβάθμισή του.
Τώρα, με το νέο έργο ανάπλασης να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, διαβεβαιώνει ότι το έργο εξελίσσεται κανονικά. Μιλώντας στο thebest.gr, εμφανίζεται καθησυχαστικός για την πορεία του έργου και υπογραμμίζει ότι η Περιφέρεια παρακολουθεί στενά κάθε βήμα της διαδικασίας, με στόχο την ανεμπόδιστη ανάδειξη αναδόχου.
«Πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή το πρακτικό της επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο. Περιμένουμε δέκα ημέρες για τυχόν ενστάσεις και, στη συνέχεια, τον καλούμε να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε η επιτροπή να τον καταστήσει οριστικό ανάδοχο», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα επόμενα βήματα.
Σύμφωνα με τον κ. Μπονάνο, μετά την οριστικοποίηση του αναδόχου, το πρακτικό επιστρέφει στην Περιφερειακή Επιτροπή, ακολουθεί νέα περίοδος δέκα ημερών για ενστάσεις και στη συνέχεια παραπέμπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο διαθέτει προθεσμία σαράντα ημερών.
«Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε λοιπόν. Από την πλευρά μας δεν το έχουμε αφήσει ούτε μία ημέρα, και θέλω να πιστεύω ότι, χωρίς απρόοπτα, τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σύναψη σύμβασης και το έργο να γίνει πραγματικότητα. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης του έργου, ο οποίος φυσικά απέχει από την επιθυμία για άμεσες λύσεις», καταλήγει ο κ. Μπονάνος.
Το κολυμβητήριο της Αγυιάς υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό της Πάτρας, φιλοξενώντας συλλόγους, μαθητικούς αγώνες και πλήθος τοπικών διοργανώσεων. Η ιστορία του, ωστόσο, έχει μετατραπεί σε ένα χαρακτηριστικό «γεφύρι της Άρτας». Κατά καιρούς παρουσιάστηκαν μελέτες, έγιναν εξαγγελίες και ανακοινώθηκαν σχέδια ανάπλασης, χωρίς καμία από τις πρωτοβουλίες να φτάσει σε υλοποίηση.
Έτσι προβλέπεται να γίνει
Κατά την εκτέλεση του έργου, προβλέπεται η αναβάθμιση με την βελτίωση- ενίσχυση των παλαιών εγκαταστάσεων του παλαιού Κολυμβητήριου και του περιβάλλοντος χώρου με την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων ανοικτών αθλητικών χώρων όπως γήπεδο μπάσκετ, τένις, παιδική χαρά κλπ. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κολυμβητήριου απαιτεί επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, τοποθέτησης κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ κλπ.
Περιλαμβάνονται χώροι αποδυτήριων, κλιμακοστάσια, εξέδρες, βοηθητικοί χώροι, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήριο, κυλικείο, κοινόχρηστοι χώροι προσπέλασης, ανελκυστήρας και κλιμακοστάσιο που εξυπηρετούν το ισόγειο και τους ενδιάμεσους ορόφους, χώροι για την χρήση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Επίσης υπάρχει εξωτερικό βοηθητικό κλιμακοστάσιο προς τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους πυρασφάλειας. Το κτίριο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην μελέτη, ενώ υπάρχει σύστημα φωτοβολταϊκών για την βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία του κτιρίου η οποία συμπληρώνεται από θερμοπρόσοψη και σκιάστρα.
Συνολικά σε όλο το ακίνητο αναπτύσσονται οι παρακάτω υφιστάμενες χρήσεις:
Κολυμβητήριο με δυο πισίνες, αγώνων και βοηθητική πισίνα.
Κερκίδες κάτω από τις οποίες στο ισόγειο φιλοξενούνται εγκαταστάσεις και αποδυτήρια.
Μεταλλικό στέγαστρο σε αντικατάσταση του παλαιού.
Σταθμό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).
Στο περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευαστούν, γήπεδα Αντισφαίρισης, γήπεδα Πετοσφαίρισης, γήπεδα Μπάσκετ, πίστα ΒΜΧ, χώρος παιδικής χαράς και χώρος WC κοινού.
Υπαίθριοι Χώροι Στάθμευσης κοινού, χώρος για τις Πρώτες βοήθειες και ΑΜΕΑ.
Χώροι πράσινου.
