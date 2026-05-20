Αμαλιάδα: Ξυλοδαρμός 13χρονης μαθήτριας σε γυμνάσιο

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτριας σε σχολείο, έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα καταγγελλόμενα η 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της, στο προαύλιο γυμνασίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.



Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.

Νεότερη ενημέρωση

Σε προσωπικές διαφορές οφείλεται η επίθεση που δέχθηκε η 13χρονη μαθήτρια στην είσοδο του σχολείου και σύμφωνα με πληροφορίες είχε υπόβαθρο τις προηγούμενες ημέρες.



Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη στην είσοδο του σχολείου κατά την άφιξή τους.

