Ρόδος: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο

Θλίψη και βαθειά συγκίνηση, για τον άδικο και πρόωρο χαμό, της μητέρας και της κόρης από τη Ρόδο, το νήμα της ζωής των οποίων κόπηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρόδου Λίνδου, επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέσθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου.

Δεκάδες συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία την Μαρία Χατζηεμμανουήλ 57 ετών και την κόρη της Αρμονία Κακιού 26 ετών. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Παππάς, η βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ κα Μίκα Ιατρίδη, ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καρατζιάς, ο ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Κουνάκης και πολλοί άλλοι, παρέστησαν στην κηδεία, εκφράζοντας έτσι με τον τρόπο αυτό τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια των αδικοχαμένων.