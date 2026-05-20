O Αντώνης Ποταμίτης συμμετείχε στο Aristotle Innovation Forum του ΑΠΘ για την επιτυχία στο επιχειρείν

"Στο Διεθνές Συνέδριο Aristotle Innovation Forum που διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη από τις 17 έως τις 23 Μαϊου με αφορμή τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε ο επικεφαλής του Ομίλου WEST κ. Αντώνης Ποταμίτης".

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση "το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και ο κ. Ποταμίτης, ως προσκεκλημένος του Πρύτανη κ. Κυριάκου Αναστασιάδη, μίλησε με θέμα "Οι αξίες που οδηγούν στο Όραμα", και μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία μέσα από μια ιδιαίτερη ανάλυση βιβλιογραφίας και προσωπικών εμπειριών.

Μέσα από την πορεία των 30 ετών στην επιχειρηματικότητα, ο κ. Ποταμίτης ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι σταθερές αξίες είναι αυτές που σε κάνουν παράλληλα καλύτερο άνθρωπο και επιχειρηματία, λέγοντας μάλιστα ότι τα ακρώνυμα της εταιρείας WEST που ο ίδιος δημιούργησε αναδεικνύουν τα συστατικά της επιτυχίας: Work Ethic (εργασιακό ήθος), Empathy (ενσυναίσθηση), Speed (ταχύτητα), Trust (εμπιστοσύνη).

Ο ίδιος παρότρυνε τους νέους να θέτουν υψηλούς στόχους και να οραματίζονται πράγματα που δεν θα τους δίνουν μόνο υλικά αλλά και πνευματικά αγαθά, ώστε να οδηγηθούν στην επιτυχία και την ευτυχία, καλώντας τους με την λέξη "γρηγορείτε" να είναι συνεχώς παραγωγικά ανήσυχοι και δραστήριοι για το επαγγελματικό μέλλον τους με αρχές και αξίες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του κ. Ποταμίτη πως όλες οι επιτυχίες, σε κάθε περίπτωση, έγκεινται στην εύνοια του Θεού.

Να σημειωθεί πως στο τέλος της ομιλίας του κ. Ποταμίτη, ο Πρύτανης του ΑΠΘ του ζήτησε να δεσμευθεί πως θα πραγματοποιήσει σύντομα και πάλι ομιλία στο Πανεπιστήμιο, στην προσπάθεια να μεταλαμπαδευτούν οι αξίες που τον οδήγησαν να δημιουργήσει τον μεγάλο επιχειρηματικό Όμιλο της WEST, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς Ομίλους στην Ελλάδα".