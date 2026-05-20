Πάτρα: Παρουσίαση ενός ξεχωριστού βιβλίου για το έγκλημα των Τεμπών

Ένα ξεχωριστό βιβλίο για το εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών παρουσιάζουν τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, 7:30 μ.μ. στην Πάτρα (Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12) το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, οι εκδόσεις Τόπος και το βιβλιοπωλείο Το Δόντι.

Πρόκειται για το συλλογικό έργο «Στις ράγες του τραύματος: Αγώνας, Μνήμη, Δικαιοσύνη» το οποίο συμβάλλει σε μια νηφάλια, αλλά γεμάτη πολιτικό περιεχόμενο, ανατομία της υπόθεσης μ’ έναν πλουραλισμό αναλύσεων, απόψεων και ερευνητικών δεδομένων.

Σε μια συγκυρία που το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη παραμένει αδικαίωτο και λίγο μετά το ξεκίνημα της μεγάλης δίκης στη Λάρισα με πολλά προβλήματα, οι διεπιστημονικές και κοινωνικοπολιτικές αναλύσεις που θέτει το βιβλίο συμβάλλουν στην εμβάθυνση της δημόσιας συζήτησης και την υπογράμμιση της επιτακτικότητας των διακυβευμάτων για τη δικαιοσύνη, την λειτουργία των θεσμών και την ποιότητα της δημοκρατίας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Αντώνης Γαλανόπουλος & Μαρία Λούκα: Project coordinators στο Eteron και συνεπιμελητές του βιβλίου, Θοδωρής Ελευθεριάδης: ηθοποιός, γιος της Μαρίας Εγούτ-θύματος των Τεμπών και Δημήτρης Γκιούλος: συγγραφέας – μεταφραστής.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώτα Κοντογεωργοπούλου.