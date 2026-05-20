Ναύπακτος: Συνελήφθη 13χρονη για κλοπή κοσμήματος από κατάστημα

Στη σύλληψη μιας 13χρονης προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη Ναύπακτο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, έπειτα από καταγγελία για κλοπή σε κατάστημα τουριστικών ειδών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανήλικη φέρεται να αφαίρεσε προχθές το μεσημέρι από το κατάστημα ένα κόσμημα αξίας 50 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα της 13χρονης, κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας της ανήλικης.

Όπως έγινε γνωστό, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αποζημιώθηκε για την αξία του κοσμήματος.