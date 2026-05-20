ΑΑΔΕ: «Καμπανάκι» για 55.000 φορολογούμενους με χρέη - Έρχονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ φαίνεται να έχουν μπεί τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που είτε έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε άφησαναπλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ.

Το επόμενο διάστημα η ΑΑΔΕ αναμένεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους.

Ο στόχος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και η συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Στην πραγματικότητα η ΑΑΔΕ επιδιώκει να βάλει «φρένο» στη δημιουργία νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών πριν αυτά παγιωθούν και καταστούν πρακτικά ανεπίδεκτα είσπραξης.

Η ΑΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.

Στη λίστα βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους και άλλες κατηγορίες με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Ειδικότερα τα «τηλέφωνα θα χτυπήσουν» για:

Όσους έχουν παλαιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Όσους έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση.

Όσους δεν έχουν έχει υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.

Όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.

Όσους έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις: όπως μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων Φ.Π.Α., κ.α.

Οφειλέτες με μικρά ποσά οφειλών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα στοιχεία

Το πρώτο τρίμηνο οι νέες οφειλές στην εφορία ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ με τους απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί.

Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ και από αυτά τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.