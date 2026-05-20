Πάτρα: Ημέρα Γνωριμίας Γονέων με Εκπαιδευτικούς & Φροντιστές

Μια νέα πρωτοβουλία για γονείς και επαγγελματίες παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στο My Way Hotel.

Η πρώτη «Ημέρα Γνωριμίας Γονέων με Εκπαιδευτικούς & Φροντιστές» ολοκληρώθηκε και απέδειξε πως όταν γονείς και επαγγελματίες συναντιούνται σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν, μέσα από σύντομες προσωπικές συναντήσεις (mini interviews), να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να παρουσιάσουν τον τρόπο εργασίας και την παιδαγωγική τους προσέγγισή, ενώ παράλληλα οι γονείς να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους που θα επιλέξουν να εμπιστευτούν την εκπαίδευση και τη φροντίδα των παιδιών τους.

Στη δράση συμμετείχαν συνολικά 23 επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς της παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές ξένων γλωσσών και ειδικοί παιδαγωγοί. Παράλληλα, την εκδήλωση επισκέφθηκαν γονείς παιδιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για έναν ανοιχτό και συμπεριληπτικό χώρο γνωριμίας και υποστήριξης των οικογενειών.

Μερικές μόλις μέρες μετά, οι πρώτες συνεργασίες μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών έχουν ήδη ξεκινήσει. Παράλληλα, εξίσου ευχάριστο και απρόσμενο αποτέλεσμα υπήρξε η δικτύωση ανάμεσα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες παιδικής φροντίδας κάτι που, όπως ανέφεραν, έλειπε από την τοπική κοινότητα.

Τα θερμά σχόλια των γονέων που επισκέφτηκαν την εκδήλωση επιβεβαιώνουν πως αυτή η καινοτόμα δράση ήρθε για να μείνει. Η ομάδα «Τα Παιδιά Μαζί» δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει και να εξελίξει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με στόχο η «Ημέρα Γνωριμίας Γονέων με Εκπαιδευτικούς & Φροντιστές» να πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο και να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη της Πάτρας.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία μπορείτε να δείτε εδώ: https://tapaidiamazi.gr/event/ imera-gnorimias-goneon- epaggelmation-paidikis- frontidas/