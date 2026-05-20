Φυματίωση: Eξιτήριο για τους περισσότερους εργάτες γης από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο -Έγιναν τα πρώτα 100 τεστ μαντού στη Μυρσίνη

Εξιτήριο έχει λάβει η πλειονότητα των εργατών γης που προβλήθηκε από φυματίωση και νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ιχνηλάτηση, τονίζει μιλώντας στο thebest η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας.

Την ίδια ώρα η κ. Άννα Μαστοράκου αναφέρει ότι κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ανέλαβε τη Δευτέρα, τη διενέργεια τεστ Μαντού στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Μυρσίνη Ηλείας.

Έχουν διενεργηθεί ήδη 100 και αναμένονται τα αποτελέσματα ενώ η διαδικασία συνεχίζεται καθώς στη δομή διαμένουν περίπου 235 άτομα. «Συνεχίζεται η δράση ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση και σήμερα θα αναγνωστούν τα πρώτα αποτελέσματα από τη Δευτέρα, καθώς η ανάγνωση του τεστ γίνεται δύο ημέρες μετά» εξηγεί.

Παράλληλα η κα Μαστοράκου αναφέρει πως τρία άτομα εμφάνισαν συμπτώματα για αυτό και δρομολογήθηκε η διαδικασία για τη διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος στα νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας «και αν τεθεί διάγνωση θα λάβουν και την αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή».

Δυτική Αχαΐα

Ως προς τη Δυτική Αχαΐα και ιχνηλατώντας τις επαφές των ατόμων που νοσηλεύτηκαν και εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο ΠΓΝΠ διενεργήθηκαν τεστ μαντού σε 13 άτομα εκ των οποίων τα δέκα βγήκαν θετικά. «Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ενεργό φυματίωση. Σημαίνει ότι έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο. Θα κάνουν ακτινολογικό έλεγχο και εκτίμηση».

«Eπειδή εκεί δεν υπάρχουν οργανωμένες δομές όπως πχ στη Μυρσίνη, προσπαθούμε με τη βοήθεια των Δήμων να δούμε πού ακριβώς είναι αυτοί οι πληθυσμοί. Θα υπάρχει μια συνάντηση σήμερα και με τους εργοδότες για να τους ενημερώσουμε».

Σύσκεψη με τον ΕΟΔΥ και την 6η ΥΠΕ

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον ΕΟΔΥ και την 6η ΥΠΕ, καθώς όπως υπογραμμίζει η κ. Άννα Μαστοράκου «αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι να χαρτογραφήσουμε όλους αυτούς τους πληθυσμούς και να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Διευθετήθηκε ο τρόπος και πού θα απευθύνονται οι αντίστοιχες δομές πρωτοβάθμιας υγείας, οι ΚΟΜΥ, οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, για να διεκπεραιώσουν τα περιστατικά, οπότε έχει τεθεί το πλάνο και το υλοποιούμε».