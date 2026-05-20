«Τελικά το δισκοπότηρο δεν ήταν από χρυσό»: Διαγωνιζόμενος στο Cash or Trash αποχώρησε δηλώνοντας θύμα απάτης

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Cash or Trash, όταν διαγωνιζόμενος αποχώρησε από το παιχνίδι έπειτα από την εκτίμηση αντικειμένου που είχε φέρει προς δημοπρασία, δηλώνοντας εξαπατημένος από τον πωλητή.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου, ο κύριος Γιάννης από την Κύπρο εμφανίστηκε στην εκπομπή παρουσιάζοντας ένα δισκοπότηρο, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της εκτίμησης ενημερώθηκε πως το αντικείμενο δεν ήταν αυτό που πίστευε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, ο διαγωνιζόμενος είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε ειδική παραγγελία για την κατασκευή του αντικειμένου, θεωρώντας ότι περιλάμβανε χρυσό, ασήμι και πολύτιμες πέτρες. «Με ξεγέλασαν, με απογοήτευσαν όταν μου είπαν ότι δεν ήταν ασήμι. Αυτά γίνονται από κάποιους ανθρώπους που δεν τιμούν τον λόγο τους» δήλωσε ο διαγωνιζόμενος φανερά απογοητευμένος.

Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος του εξήγησε πως επρόκειτο ουσιαστικά για ένα κοινό δισκοπότηρο, με την εκτιμώμενη αξία του να φτάνει τα 350 ευρώ. Μετά την αποκάλυψη, ο παίκτης αποφάσισε να μην προχωρήσει στη διαδικασία της δημοπρασίας, αποχωρώντας από το παιχνίδι χωρίς να μπει στο δωμάτιο των αγοραστών.