Έρευνα-έκπληξη για το ελαιόλαδο και τον καφέ

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες, όπως το ελαιόλαδο, ο καφές, τα μούρα και το κακάο, μπορεί να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της βιολογικής διαδικασίας γήρανσης.

Αυτές οι χημικές ουσίες, πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, προστατεύουν από τη φλεγμονή και προσφέρουν σειρά από οφέλη για την υγεία, μειώνοντας τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες και η νόσος του Αλτσχάιμερ.

Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας στην Κωνσταντινούπολη, αναδεικνύει την πιθανότητα των πολυφαινολών να προάγουν υγιέστερη βιολογική γήρανση. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε 1.709 ενήλικες στην Ισπανία, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για σχεδόν μια δεκαετία. Η ανάλυση του DNA κατά τη διάρκεια της μελέτης παρακολούθησε τα τελομερή, έναν βιολογικό δείκτη της γήρανσης. Τα τελομερή συντομεύουν φυσικά με την πάροδο του χρόνου και η ταχύτερη συντόμευση τους συνδέεται με ορατά σημάδια γήρανσης, όπως οι ρυτίδες, καθώς και χρόνιες ασθένειες.

Βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

Οι συμμετέχοντες με υψηλότερη κατανάλωση πολυφαινολών είχαν 52% χαμηλότερο κίνδυνο ταχύτερης συντόμευσης των τελομερών σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν τις λιγότερες πολυφαινόλες.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα έντονα στους ενήλικες κάτω των 64 ετών.

Εκείνοι που έτρωγαν τα περισσότερα φρούτα είχαν 29% χαμηλότερο κίνδυνο να έχουν κοντά τελομερή, ενώ οι καπνιστές καφέ είχαν 26% χαμηλότερο κίνδυνο από εκείνους που δεν έπιναν καφέ.

Οι διατροφολόγοι συνιστούν την αύξηση της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε πολυφαινόλες, όπως φρούτα, λαχανικά, καφέ και ελαιόλαδο, προτείνοντας απλές αλλαγές, όπως το να ραντίζουμε τα γεύματα με ελαιόλαδο ή να προσθέτουμε μούρα στο πρωινό. Αυτές οι διατροφικές συνήθειες συνδέονται με πιο αργή βιολογική γήρανση.

Η Ισαβέλλα Κούρι Γκούζμαν, επικεφαλής της μελέτης, τόνισε ότι η έρευνα αναδεικνύει τα συνολικά αποτελέσματα των καθημερινών διατροφικών επιλογών με την πάροδο του χρόνου, και όχι κάποιο μεμονωμένο «αντιγηραντικό» τρόφιμο.

Ειδικοί, όπως η Άνα Ροντρίγκεθ-Ματέος από το Κολέγιο του Κινγκ του Λονδίνου, επιβεβαιώνουν ότι οι πολυφαινόλες συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως καρδιοπάθειες και γνωστική εξασθένηση. Η μελέτη ενισχύει τις αποδείξεις ότι οι δίαιτες πλούσιες σε πολυφαινόλες προάγουν υγιέστερη γήρανση.

Αν και η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν μπορεί να αποδείξει αιτιότητα, ενισχύει την άποψη ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και πολυφαινόλες μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας των κυττάρων καθώς μεγαλώνουμε.

Η Σάσα Γουότκινς, καταγεγραμμένη διαιτολόγος, υποστήριξε περαιτέρω τα ευρήματα, εξηγώντας ότι οι πολυφαινόλες βοηθούν στην καταπολέμηση της χρόνιας χαμηλής φλεγμονής, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη γήρανση και κάποιες μακροχρόνιες υγειονομικές καταστάσεις. Απλές αλλαγές, όπως η κατανάλωση περισσότερων πολύχρωμων γευμάτων ή η προσθήκη επιπλέον λαχανικών, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Συνοψίζοντας, μικρές και σταθερές διατροφικές αλλαγές, όπως η προσθήκη μούρων, ελαιόλαδου ή καφέ στη διατροφή σας, μπορούν να συμβάλλουν σε πιο υγιή γήρανση και στη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών.

Κατανάλωση ελαιολάδου στην Ελλάδα και σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Τα νέα για όσους ζουν στην Ελλάδα είναι ακόμη καλυτέρα, καθώς η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ελαιόλαδου ανά άτομο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου στην Ελλάδα είναι περίπου 12 κιλά ανά άτομο, η υψηλότερη μεταξύ των κρατών‑μελών της ΕΕ.

