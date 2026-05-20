Πύργος: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες στο Επαρχείο – Επενέβη η ΕΛ.ΑΣ.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στον λόφο του Επαρχείου στον Πύργο, όταν έντονος καβγάς ανάμεσα σε νεαρά άτομα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, προκαλώντας την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, όλα ξεκίνησαν όταν δύο νεαρές κοπέλες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, με αποτέλεσμα οι δύο κοπέλες να πιαστούν στα χέρια.

Στο σημείο βρίσκονταν και δύο νεαρά αγόρια, τα οποία αρχικά επιχείρησαν να τις χωρίσουν, ωστόσο η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε ακόμα περισσότερο, καθώς και οι ίδιοι ενεπλάκησαν στον καβγά.

Φωνές, βωμολοχίες, σπρωξίματα και ένταση συνέθεσαν το σκηνικό, μπροστά στα έκπληκτα μάτια πολιτών αλλά και μικρών παιδιών που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην παιδική χαρά.

Οι παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες συστάσεις, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση και να αποφευχθούν τα χειρότερα.