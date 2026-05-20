Οσμή στα νότια προάστια: «Στον Σαρωνικό εντοπίζεται η πηγή της» λέει ο καθηγητής Σαρηγιάννης

Δύο φαίνεται ότι είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την πηγή της έντονης οσμής που προκάλεσε συναγερμό χθες Τρίτη στα νότια προάστια της Αττικής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πηγή της οσμής εντοπίζεται στον Σαρωνικό κόλπο.

«Δεν ήταν διαρροή φυσικού αερίου ούτε προήλθε από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. Σε αυτό που έχουμε καταλήξει είναι πως η πηγή είναι στον Σαρωνικό και με δύο κύρια σενάρια ως τα πιο πιθανά», τόνισε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», το πρωί της Τετάρτης (20.5.26) για την δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη, το πρώτο σενάριο είναι «η πηγή να είναι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στην περιοχή ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Η οσμή να προήλθε από διάλυση των δεξαμενών. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, στη φάση καθαρισμού της δεξαμενής. Και τα δύο σενάρια είναι εξίσου πιθανά».