Πόρτο Ράφτη: Ξήλωσαν ΑΤΜ τραβώντας το με φορτηγάκι και έφυγαν με τα λεφτά

Με τον πιο ευφάνταστο τρόπο άγνωστοι έκλεψαν ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη. Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20.05.2026) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε όλη την περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών.

Η διάρρηξη έγινε γύρω στις 05:00 το πρωί, στο 2ο χλμ της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, με τους δράστες να δένουν με αλυσίδες το ΑΤΜ και το φορτηγάκι τους, και στη συνέχεια να το τραβούν για να το ξηλώσουν.

Έτσι, κατάφεραν να αρπάξουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή με άλλο όχημα.

Όπως βλέπεται στις φωτογραφίες, οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ όπου βρισκόταν το ΑΤΜ.

Κατά τη διαφυγή τους από το σημείο, τους έπεσαν και κάποιες κασετίνες στον δρόμο.




 
 

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο συλλέγοντας στοιχεία για την κινηματογραφική διάρρηξη.

Το φορτηγάκι αναμένεται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να διερευνηθεί για αποτυπώματα και DNA.

