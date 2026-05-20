Πάτρα: Σωτήρης Νικολετσέας για Κοινωνικά Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη- «Ποτέ κατά της τεχνολογίας, πάντα υπέρ του ανθρώπου»

Ποια η αλληλεπίδρασή μας με τα Κοινωνικά Δίκτυα και ποια η σχέση μας με την Τεχνητή Νοημοσύνη;

O Σωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», προσέγγισε πολύπλευρα το ζήτημα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Κοινωνικά Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνολογία, επιθυμία και ανθρώπινη εμπειρία», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολύεδρο το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στον κύκλο Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον».

Ο κ. Νικολετσέας συνομίλησε με τον με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην αρχική του τοποθέτηση "σκιαγράφησε" τη σχέση του ανθρώπου με τα Κοινωνικά Δίκτυα και εν συνεχεία με την Τεχνητή Νοημοσύνη.