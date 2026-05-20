Πάτρα: Σωτήρης Νικολετσέας για Κοινωνικά Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη- «Ποτέ κατά της τεχνολογίας, πάντα υπέρ του ανθρώπου»

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών για τα «Κοινωνικά Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνολογία, επιθυμία και ανθρώπινη εμπειρία»
Ποια η αλληλεπίδρασή μας με τα Κοινωνικά Δίκτυα και ποια η σχέση μας με την Τεχνητή Νοημοσύνη;
O Σωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», προσέγγισε πολύπλευρα το ζήτημα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Κοινωνικά Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνολογία, επιθυμία και ανθρώπινη εμπειρία», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολύεδρο το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου.
Η εκδήλωση εντάχθηκε στον κύκλο Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον».
Ο κ. Νικολετσέας συνομίλησε με τον με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στην αρχική του τοποθέτηση "σκιαγράφησε" τη σχέση του ανθρώπου με τα Κοινωνικά Δίκτυα και εν συνεχεία με την Τεχνητή Νοημοσύνη.
«Ποτέ κατά της τεχνολογίας, πάντα υπέρ του ανθρώπου» επισήμανε στη ομιλία του ο κ. Νικολετσέας, o οποίος υπογράμμμισε την ανάγκη για μια κριτική και ώριμη στάση απέναντι στην ΑΙ.
