Έγκλημα στο ψυχιατρείο στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε τον συγκάτοικό του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ψυχιατρείο στο Δαφνί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με άλλον ασθενή με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Το επεισόδιο είχε αποτέλεσμα ο πρώτος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει τον δεύτερο.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το συμβάν εκτυλίχθηκε εντός του θαλάμου νοσηλείας, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Ο ασθενής βρέθηκε αναίσθητος από εργαζομένους του νοσοκομείου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενημερώνοντας τόσο την αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ.