Αθηνά Μαξίμου: «Έχω ζητήσει ρουσφέτι, γιατί ήθελα να με απολύσουν»

Η Αθηνά Μαξίμου παραδέχτηκε ότι έχει ζητήσει ρουσφέτι μια φορά στη ζωή της, μόνο που ήταν για έναν… ασυνήθιστο λόγο.

«Η μόνη φορά που ζήτησα ρουσφέτι ήταν για να με απολύσουν. Ήμουν σε ένα κρατικό θέατρο και ήθελα να φύγω, δεν με αφήνανε και δεν άντεχα. Πήγα λοιπόν και ρώτησα ‘μπορείτε να με απολύσετε;’», αποκάλυψε η ηθοποιός στην κάμερα του Action24, στο βραδινό της talk show «Καλύτερα Αργά», όπου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδος Νέγκα μαζί με τον Αιμίλιο Χειλάκη, το βράδυ της Τρίτης.

«Μου λένε ‘αυτό πρώτη φορά το ακούω. Και το έκανε ο άνθρωπος», συμπλήρωσε.