Eurovision 2026: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας

Η φετινή Eurovision 2026 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Μολδαβία όταν η κριτική επιτροπή της χώρας έδωσε μόλις τρεις βαθμούς στη γειτονική Ρουμανία και κανέναν βαθμό στην Ουκρανία, παρά τους στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τις χώρες αυτές. Αντίθετα, το κοινό της Μολδαβίας ψήφισε εντελώς διαφορετικά, χαρίζοντας το 12άρι στη Ρουμανία και 10 βαθμούς στην Ουκρανία.

Η απόφαση της επιτροπής προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, οδηγώντας ακόμη και στην παραίτηση του γενικού διευθυντή της δημόσιας τηλεόρασης Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» και παραδέχτηκε ότι η επιτροπή απέτυχε να αναγνωρίσει τις «ευαισθησίες» που υπάρχουν ανάμεσα σε γειτονικούς λαούς.

Μεγάλο μέρος της σημερινής Μολδαβίας αποτελούσε μέρος της Ρουμανίας στις αρχές του 20ού αιώνα και οι δύο χώρες μοιράζονται γλωσσικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Από την ανεξαρτησία τους το 1991, περισσότεροι από 850.000 Μολδαβοί πολίτες έχουν αποκτήσει τη ρουμανική υπηκοότητα.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Maia Sandu, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, τονίζοντας πως δεν πρέπει να επιτραπεί σε μια τηλεοπτική ψηφοφορία να επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών.

Την ίδια στιγμή, μέλη της επιτροπής μίλησαν για έντονη δημόσια πίεση και «διαδικτυακό λιντσάρισμα», υποστηρίζοντας πως η ψηφοφορία δεν είχε αντιρουμανικό χαρακτήρα.

Η Μαργαρίτα Ντρούτα, η οποία ανακοίνωσε ζωντανά τα αποτελέσματα της Eurovision, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο ότι σχεδόν αρνήθηκε να τα διαβάσει.