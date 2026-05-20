Κάιλι Μινόγκ: Πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο για δεύτερη φορά

Η δεύτερη διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου προληπτικού ελέγχου, σε μια περίοδο όπου η καριέρα της γνώριζε ξανά μεγάλη επιτυχία. Σε αντίθεση με την πρώτη της μάχη το 2005, όταν κάθε της κίνηση βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά επέλεξε να το περάσει σιωπηλά, προστατεύοντας τον εαυτό της και τους ανθρώπους γύρω της.

Στο νέο ντοκιμαντέρ της στο Netflix, με τίτλο KYLIE, η 57χρονη τραγουδίστρια μιλά με συγκίνηση για εκείνη τη δύσκολη περίοδο, αποκαλύπτοντας πως ένιωθε «σαν σκιά του εαυτού της» και πως υπήρχαν στιγμές που δεν ήθελε καν να βγει από το σπίτι.

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε πως, πέρα από τη γνωστή μάχη της με τον καρκίνο του μαστού το 2005, ήρθε αντιμέτωπη με την ασθένεια και για δεύτερη φορά το 2021, κρατώντας τη διάγνωσή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πέντε ολόκληρα χρόνια.

«Δεν ένιωθα υποχρεωμένη να το ανακοινώσω σε όλον τον κόσμο»

«Προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη στιγμή για να το πω», εξομολογήθηκε η Κάιλι Μινόγκ.

«Δεν ένιωθα υποχρεωμένη να το ανακοινώσω σε όλον τον κόσμο και, στην πραγματικότητα, τότε δεν μπορούσα καν να το διαχειριστώ, γιατί ήμουν απλώς μια σκιά του εαυτού μου. Υπήρξε περίοδος που δεν ήθελα ούτε να βγω από το σπίτι» περιέγραψε.

Το μεγάλο της comeback ήρθε το 2023 με το τραγούδι Padam Padam, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία και της χάρισε μέχρι και βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Pop Dance Recording. Όμως, πίσω από τα φώτα και τη λάμψη της επιτυχίας, η Κάιλι Μινόγκ συνέχιζε σιωπηλά τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

Παρότι ήθελε να μιλήσει ανοιχτά για όσα περνούσε, δεν κατάφερνε ποτέ να βρει την κατάλληλη στιγμή. «Το “Padam Padam” άνοιξε τόσες πολλές πόρτες για μένα, αλλά μέσα μου ήξερα πως ο καρκίνος δεν ήταν απλώς ένα σύντομο πέρασμα από τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι το τραγούδι Story, από το άλμπουμ Tension, ήταν αφιερωμένο στη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο. Χωρίς να το γνωρίζουν οι θαυμαστές της, οι στίχοι του περιέγραφαν τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής της, με αναφορές όπως: «Είχα ένα μυστικό που κρατούσα μόνο για μένα» και «Είχα ένα εισιτήριο χωρίς προορισμό».