Καιρός: Τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια στην αρχή της ημέρας και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι.

Άνοδος της θερμοκρασίες στη δυτική χώρα.

Ισχυροί άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, στην αρχή του εικοσιτετραώρου τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας, φαινόμενα που έως το ξημέρωμα θα σταματήσουν.

Για το υπόλοιπο της ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26-28, στη Θεσσαλία από 9 έως 26-28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-28, στα Επτάνησα από 13 έως 23-24 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Στην Αττική στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται αναμένονται τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 -27 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα ανατολικά θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.