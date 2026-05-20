Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Περίπου 18 μήνες από τον θάνατο του Ισάκ Άντικ, του δισεκατομμυριούχου δημιουργού της φίρμας ρούχων Mango, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου του Τζόναθαν με την κατηγορία ότι σχεδίασε τον θάνατο του πατέρα του και τον οδήγησε στον θάνατο.

Αν και ο Τζόναθαν Άντικ κατέβαλε την εγγύηση του 1 εκατ. ευρώ και είναι ξανά προσωρινά ελεύθερος, τα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία μιλούν για πληθώρα δεδομένων που «δείχνουν» προς την κατεύθυνση της ενοχής του.

Μεταξύ άλλων, ο υιός Άντικ είχε επισκεφτεί τρεις φορές πριν την μοιραία ημέρα το Μονσεράτ, την ορεινή περιοχή έξω από τη Βαρκελώνη όπου βρήκε τον θάνατο ο πατέρας του.

Την προσοχή των Αρχών τράβηξε και ένα κινητό τηλέφωνο που εξαφανίστηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, αλλά μια αλλαγή στη διαθήκη. Ακόμη περισσότερο ίσως, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε ο Ισάκ Άντικ.

Η αντίφαση στις καταθέσεις

Η El Pais επισημαίνει τα επτά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του γιου του ιδρυτή της Mango στα οποία εστίασαν οι Αρχές.

Το πρώτο είναι η αντίφαση μεταξύ των δύο καταθέσεων που έδωσε στην καταλανική αστυνομία, πρώτα στις 14 Δεκεμβρίου 2025 (την ημέρα του θανάτου) και στη συνέχεια στις 31 Δεκεμβρίου.

Αρχικά, είπε ότι περπατούσε 4-5 μέτρα μπροστά από τον 71χρονο πατέρα του όταν ο τελευταίος σταμάτησε για να τραβήξει μερικές φωτογραφίες με το κινητό του. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε το τηλέφωνο στο οπτικό του πεδίο εκείνη τη στιγμή και, ενώ περπατούσε, άκουσε μερικές πέτρες να πέφτουν, γύρισε και είδε «ένα σώμα να κυλάει ανάμεσα στους θάμνους». Άκουσε έναν δυνατό γδούπο και ένα βογκητό πόνου από τον πατέρα του.

Στη δεύτερη κατάθεσή του, ισχυρίστηκε ότι είδε τον πατέρα του να χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο μόνο στην αρχή της πεζοπορίας.

Η ανάλυση του τηλεφώνου του Ισάκ Άντιτς επιβεβαίωσε ότι κατέγραψε μόνο ένα βίντεο και τράβηξε μία φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας και δεν το χρησιμοποίησε ξανά. Η νεκροψία επιβεβαίωσε και ότι το είχε στην τσέπη του όταν έπεσε. «Είναι απίθανο ότι, αν περπατούσαν μαζί, δεν τον είδε να πέφτει», αναφέρει η εντολή κράτησης.

Ένα άλλο βασικό σημείο είναι το αν ο Τζόναθαν Άντικ είχε κάνει ξανά το ταξίδι στο Μονσεράτ.

Στην κατάθεσή του, ισχυρίστηκε ότι το είχε κάνει περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα. Ωστόσο, άλλα στοιχεία έδειξαν ότι ο γιος του ιδρυτή της Mango βρισκόταν στο όρος Μοντσεράτ τρεις φορές νωρίτερα την ίδια εβδομάδα (7, 8 και 10 Δεκεμβρίου). Αυτό οδηγεί την καταλανική αστυνομία να υποψιάζεται προμελέτη στον σχεδιασμό της φερόμενης δολοφονίας.

Το σημάδι από τη πτώση

Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες από την πτώση, όπως τις ανέδειξε η νεκροψία, δείχνουν ότι το περιστατικό της πτώσης μπορεί να μην ήταν τυχαίο.

Οι τεχνικές αναφορές της αστυνομίας υποδεικνύουν ένα «στρογγυλεμένο σημάδι ολίσθησης» στο σημείο της πτώσης, το οποίο πιστεύουν ότι απαιτεί «τριβή με τη σόλα των παπουτσιών του νεκρού» που πραγματοποιήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές και προς τις δύο κατευθύνσεις (μπροστά-πίσω)» για να δημιουργηθεί αυτό το είδος αποτυπώματος. Τι σημαίνει αυτό; Οι αξιωματικοί πιστεύουν ότι πρέπει να έγινε «σκόπιμα, ασκώντας πίεση στο έδαφος» και όχι κατά λάθος.

Το μονοπάτι δεν είχε καμιά δυσκολία και δεν απαιτεί συγκεκριμένα υποδήματα (για παράδειγμα, ορειβατικά). Η πτώση είναι πάντως πιθανή από το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό. Επιπλέον, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο υιός Άντικ «αναμφίβολα θα μπορούσε να είχε δει την πτώση» επειδή η ορατότητα ήταν καλή και περπατούσε τρία ή τέσσερα μέτρα μακριά.

Η αφήγηση του Τζόναθαν Άντικ για την πτώση παρουσιάζει αντιφάσεις από τη μία κατάθεση στην άλλη.

Στην πρώτη του κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο Άντικ είπε ότι πίστευε πως ο πατέρας του είχε πέσει σε ένα φαράγγι. Στην επόμενη κλήση είπε ότι περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του και «ξαφνικά άκουσε τον ήχο βράχων να πέφτουν, και ότι όταν γύρισε τον είδε να ουρλιάζει και να πέφτει». Στην αστυνομία δήλωσε ότι «περπατούσε μπροστά» από τον πατέρα του και είδε «το σώμα να κυλάει μέσα στους θάμνους και άκουσε έναν δυνατό γδούπο και ένα βογκητό πόνου».

Η αλλαγή του κινητού και η «απώλεια»

Περίεργη είναι και η αλλαγή τηλεφώνου του Τζόναθαν Άντικ, την οποία πραγματοποίησε στις 25 Μαρτίου 2025, μερικούς μήνες μετά το δυστύχημα.

Είχε ένα iPhone 14, το οποίο αντάλλαξε με ένα 16 Pro, «διαγράφοντας το περιεχόμενο» της παλιάς συσκευής, την οποία στη συνέχεια έχασε υπό «περίεργες συνθήκες», όταν κλάπηκε κατά τη διάρκεια «ενός σύντομου ταξιδιού» στο Κίτο του Ισημερινού. «Οι ημερομηνίες εξαφάνισης της παλιάς συσκευής συμπίπτουν με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την επανέναρξη της δικαστικής υπόθεσης», αναφέρει η δικαστική απόφαση.

Έκτον, η νεκροψία στη σορό του Άντικ έδειξε ότι η πτώση ήταν «σαν να είχε πέσει από τσουλήθρα, με τα πόδια πρώτα». «Δεν υπάρχουν τραυματισμοί στις παλάμες των χεριών του, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ολίσθησης σε βράχο ή πτώσης προς τα εμπρός», επισημαίνουν οι Αρχές.

Πατέρας και γιος σε σύγκρουση

Τέλος, οι Αρχές εστιάζουν στη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου. Παρά τους ισχυρισμούς του Τζόναθαν Άντικ για μια καλή σχέση, «η ανάλυση των μηνυμάτων στο WhatsApp αποδεικνύει το αντίθετο».

Ο κύριος λόγος για την κακή σχέση «είναι η εμμονή του Τζόναθαν Άντικ με τα χρήματα, σε σημείο που να ζητάει από τον πατέρα του κληρονομιά όσο είναι ακόμα ζωντανός». Κάτι που ο Ισάκ Άντικ «αισθάνεται αναγκασμένος να αποδεχτεί προκειμένου να διατηρήσει μια σχέση με τον γιο του». Η απόφαση, προσθέτουν, επηρεάστηκε από έναν ψυχολόγο που τον παρακολουθούσε.

Εξηγούν επίσης ότι ο γιος έμαθε «στα μέσα του 2024» για την πρόθεση του πατέρα του «να αλλάξει τη διαθήκη του, δημιουργώντας ένα ίδρυμα για να βοηθήσει τους διανθρώπους που έχουν ανάγκη». Σε εκείνο το σημείο, «συνέβη μια αξιοσημείωτη αλλαγή» στη στάση του γιου ο οποίος «προσπάθησε να συμφιλιωθεί και αναγνώρισε ότι η προσέγγισή του στα χρήματα δεν ήταν η σωστή».

Ο πατέρας, προσθέτουν, σε «μια προσπάθεια να συμφιλιωθεί με τον γιο του, δέχτηκε το ταξίδι» στο Μονσεράτ που του πρότεινε ο πατέρας του, «ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν κατ' ιδίαν».

Ο δικαστής θεωρεί πλέον ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που υποδηλώνουν την πιθανή «ενεργή και προμελετημένη συμμετοχή» του Τζόναθαν ‘Αντιτς στον θάνατο του πατέρα του. Οι Αρχές τονίζουν την «κακή σχέση» μεταξύ των δύο, «την ύπαρξη πιθανού οικονομικού κινήτρου», τον «προκαταρκτικό σχεδιασμό και μελέτη» της τοποθεσίας του δυστυχήματος και την «προσπάθεια δημιουργίας μιας συγκεκριμένης κατάστασης και συνθηκών που ήταν όσο το δυνατόν πιο διακριτικές».