Οι ΗΠΑ απειλούν πως γέμισαν τα όπλα και είναι έτοιμες να επιτεθούν ξανά στο Ιράν

«Θα τελειώσουμε εκείνον τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα. Έχουν κουραστεί από αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια επανέλαβε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα καθώς το Ιράν έχει κουραστεί και ψάχνει απεγνωσμένα τρόπο να κλειστεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν. Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ελπίζει να μην χρειαστεί να αρχίσει ξανά τις επιθέσεις αλλά μπορεί να χρειαστεί ένα «βαρύ χτύπημα». Όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ για πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει το Ιράν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε το πολύ τρεις ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα διατάξει νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εάν δεν κλειστεί συμφωνία, με τον ιρανικό στρατό να «υπόσχεται» πως θα ανοίξει νέα μέτωπα, αν οι ΗΠΑ αρχίσουν ξανά τον πόλεμο.

Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε να δοθεί «περισσότερος χρόνος» στη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα η Χεζμπολάχ.

Τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Υποστήριξε πως οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του ζήτησαν να περιμένει, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Δημοσίευμα των NYT από την άλλη ανέφερε πως η εντολή για αναστολή της επίθεσης δόθηκε από το Πεντάγωνο, μιας και ο στρατός του Ιράν κατάλαβε τα σχέδιά του.

Με τη σειρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έστειλε επίσης διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο χθες, μιλώντας από τη μια για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διαμηνύοντας από την άλλη πως οι ΗΠΑ έχουν «γεμίσει» τα όπλα κι είναι «έτοιμες» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

«Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή δεν θα καταλήξουμε», ανέφερε και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το «δάκτυλο στη σκανδάλη».

«Θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον τους»

Ως απάντηση τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς, ο στρατός του Ιράν απείλησε πως αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν νέα επίθεση, τότε το Ιράν θα «ανοίξει το μέτωπο του πολέμου».

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», ανέφερε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Η επίθεση -για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης–εναντίον πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή καταδικάστηκε παράλληλα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Νωρίτερα χθες, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση αυτή έφθασαν στο έδαφός τους από το Ιράκ, όπου είναι παρούσες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 ημέρες εχθροπραξιών, από την 28η Απριλίου, βρίσκονται σε εξέλιξη ζυμώσεις σε αναζήτηση τρόπου να τελειώσει ο πόλεμος, όμως οι θέσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μοιάζουν να απέχουν ακόμη πολύ, ειδικά όσον αφορά το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Τη Δευτέρα το πρωί, η ιρανική διπλωματία έκανε γνωστό ότι επιδόθηκε νέα πρόταση στις ΗΠΑ, για να αρθεί το αδιέξοδο, χωρίς καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενό της. Επανέλαβε ιρανικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της αποδέσμευσης ιρανικών πόρων δεσμευμένων στο εξωτερικό και της άρσης των διεθνών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

Ο Αμπάς Αραγτσί με τη σειρά του απείλησε πως το Ιράν θα βομβαρδίσει και άλλα αμερικανικά F-35.

«Μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναγνωρίζει την απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων. Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαιώνονται ως οι πρώτες που κατέρριψαν ένα διαφημιζόμενο F-35. Με τα διδάγματα που αντλήσαμε και τις γνώσεις που αποκτήσαμε, η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις», έγραψε σε ανάρτησή του.