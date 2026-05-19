Erasmus: Ανταλλαγή μαθητών μεταξύ του 7ου Γυμνασίου Πατρών και του Istituto Comprensivo «Scopelliti Green» της Ιταλίας- ΦΩΤΟ

Το 7ο Γυμνάσιο Πατρών συνεχίζει δυναμικά την ευρωπαϊκή του πορεία μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+, υλοποιώντας ανταλλαγή επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών με το σχολείο Istituto Comprensivo “Scopelliti Green” της Ιταλίας.

"Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το σχολείο μας υποδέχθηκε στην Πάτρα Ιταλούς μαθητές και εκπαιδευτικούς, προσφέροντάς τους μια εμπειρία πολιτισμικής ανταλλαγής, δημιουργικότητας και συνεργασίας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δραστηριότητες γνωριμίας, διαδραστικά εργαστήρια, μαθήματα τέχνης και δημιουργικής έκφρασης, καθώς και εργαστήριο ελληνικών παραδοσιακών χορών και γαστρονομίας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψη στο 18ο Γυμνάσιο Πατρών, στις τάξεις Κωφών και Βαρήκοων, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν οι αξίες της συμπερίληψης και της αποδοχής" αναφέρει στο σχολείο σε ανακοίνωσή του. Και προσθέτει: "Οι συμμετέχοντες γνώρισαν επίσης την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής μέσα από επισκέψεις στην Αρχαία Ολυμπία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών, στο Κάστρο Πατρών και στην Achaia Clauss. Ακολούθησε η επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Rosarno της Καλαβρίας, όπου 5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί φιλοξενήθηκαν από το συνεργαζόμενο σχολείο. Η υποδοχή των Ιταλών εταίρων ήταν ιδιαίτερα θερμή και συγκινητική. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ιταλία, οι μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ γνώρισαν και στοιχεία της τοπικής κουλτούρας μέσα από εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακών ιταλικών ζυμαρικών. Παράλληλα, επισκέφθηκαν το Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, τη Reggio Calabria, τη Scilla, τη Chianalea και την Tropea. Η εμπειρία της ανταλλαγής αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία μάθησης και συνεργασίας για όλους τους συμμετέχοντες. Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας και εξωστρέφειας, δημιούργησαν φιλίες και βίωσαν στην πράξη τις αξίες της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής. Το 7ο Γυμνάσιο Πατρών συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και δημιουργούν γέφυρες ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα στους νέους της Ευρώπης".