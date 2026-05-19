Αγρίνιο: Ανήλικοι απείλησαν με μαχαίρι 6χρονο για να το ληστέψουν

Ένα περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό για την έξαρση της παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων έφερε στο φως με δημόσια καταγγελία του ιδιοκτήτης επιχείρησης ψιλικών στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει στο agriniopress.gr ένα 6χρονο αγόρι Ρομά έπεσε θύμα επίθεσης και απόπειρας ληστείας από ελάχιστα μεγαλύτερους ηλικιακά ανηλίκους επίσης Ρομά, οι οποίοι δεν δίστασαν να τον απειλήσουν με αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν το 6χρονο παιδί, το οποίο είχε επισκεφθεί νωρίτερα περίπτερο για να ψωνίσει, επέστρεψε σε κατάσταση πανικού, κλαίγοντας και κρατώντας σφιχτά στο χέρι του ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ. Όπως εκμυστηρεύτηκε το παιδί στον περιπτερά, λίγα μέτρα πιο μακριά του είχαν στήσει ενέδρα άλλοι ανήλικοι, περίπου 8 ετών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου.

Οι δράστες το ακινητοποίησαν με σκοπό να του αποσπάσουν τα χρήματα ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να έβγαλε μαχαίρι για να το εκφοβίσει, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία. Ο ιδιοκτήτης αφού ηρέμησε τον μικρό, τον κέρασε και τον κράτησε κοντά του μέχρι να εμφανιστούν οι συγγενείς του, οι οποίοι τον αναζητούσαν.

Ο ίδιος ο επαγγελματίας περιγράφει το θύμα ως ένα εξαιρετικά ευγενικό και σπάνιο παιδί, γεγονός που καθιστά την τραυματική αυτή εμπειρία ακόμη πιο οδυνηρή.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, ένας εκ των ανήλικων δραστών πέρασε έξω από το περίπτερο. Το θύμα τον αναγνώρισε και όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου κινήθηκε προς το μέρος φωνάζοντάς του, ο ανήλικος τράπηκε σε φυγή.