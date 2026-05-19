Υπό διερεύνηση τα αίτια: Τι οδήγησε το ΙΧ στη θάλασσα στο Ρίο με νεκρό τον οδηγό- ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης στη δυτική προβλήτα του Ρίου, στην Πάτρα. Δύτες εντόπισαν νεκρό τον οδηγό του ΙΧ που βρέθηκε στη θάλασσα, το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άντρα περίπου 50 ετών, ενώ ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο συναγερμός σήμανε νωρίτερα, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα. Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου και της Αστυνομίας, οι οποίες συντόνισαν την επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχόν επιβαινόντων.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο της αυτοχειρίας.