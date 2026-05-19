Ριγανόκαμπος: Άκαρπη η έφοδος στον καταυλισμό- Άφαντοι οι ανήλικοι ληστές

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών στην Πάτρα, μετά το περιστατικό με θύμα την πρώην πρωταθλήτρια στίβου και μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάνα Φωτακοπούλου.

Η Αστυνομία προχώρησε σε αιφνιδιαστικό έλεγχο και έφοδο στην περιοχή του Ριγανόκαμπου και στον εκεί καταυλισμό των Ρομά, όπου εκτιμάται ότι κατευθύνθηκαν οι δράστες μετά τη ληστεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρά την έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στον καταυλισμό, δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο που να συνδέει άμεσα κάποιο πρόσωπο με την επίθεση και δεν προχώρησαν σε καμια προσαγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι η Φωτακοπούλου δέχθηκε επίθεση στην Περιμετρική Πάτρας από τρεις ανήλικους, ηλικίας 10 έως 16 ετών, οι οποίοι έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου της και άρπαξαν την τσάντα της. Στην προσπάθειά της να τους καταδιώξει, έπεσε σε χαντάκι και υπέστη κάταγμα, ενώ νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Οι δράστες παραμένουν άφαντοι και η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία.