Bloomberg: Το NATO εξετάζει στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, αν αυτά δεν ανοίξουν μέχρι τις αρχές Ιουλίου, γράφει το διεθνές πρακτορείο.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται πως βρίσκονται σε αδιέξοδο και η Τεχεράνη, μέσω ενός νέου φορέα διαχείρισης των Στενών, διαμηνύει ότι δεν σκοπεύει να απεμπολύσει τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Τα κράτη-μέλη του NATO μέχρι στιγμής δήλωναν πως είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, αλλά μόνο αφού σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Αυτή η στάση βρίσκεται σε φάση επανεξέτασης, σύμφωνα με το Bloomberg.

NATO: Αναζητείται ομοφωνία για μια πιθανή αποστολή στο Ορμούζ

Η ιδέα έχει την υποστήριξη αρκετών κρατών-μελών της Συμμαχίας, αλλά δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την απαραίτητη ομόφωνη υποστήριξη, ανέφερε διπλωμάτης από χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου.

«Πρώτα έρχεται η πολιτική κατεύθυνση και μετά ακολουθεί ο επίσημος σχεδιασμός» δήλωσε ο Αλέξους Γρίνκεβιτς, ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Αν το σκέφτομαι; Φυσικά».

Οι συνέπειες στην οικονομία σπρώχνουν το NATO σε αλλαγή στάσης

Το Bloomberg ερμηνεύει αυτή την εξέλιξη ως μια αναζήτηση λύσης στις οικονομικές συνέπειες που έχει προκαλέσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η δραματική μείωση των αριθμών των πλοίων που περνούν το σημείο και κυρίως η μη ύπαρξη ενός οδικού χάρτη για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και πτώση των προβλέψεων για την ανάπτυξη.

Ωστόσο δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα μπορούσαν οι χώρες του ΝΑΤΟ να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά. Μια πρόσφατη προσπάθεια των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση, που είχε επικοινωνηθεί ως «Σχέδιο Ελευθερία», ματαιώθηκε λίγες μόνον ημέρες μετά την έναρξή της, παρά τις σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες της Ουάσιγκτον.

Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Βανς: «Πολλή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Πάντως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις, αν χρειαστεί.

«Ο πρόεδρος μας ζήτησε να διαπραγματευτούμε με καλή πίστη, και αυτό ακριβώς κάναμε», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η «επιλογή Β» θα ήταν η έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που θέλει ο πρόεδρος, και δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουν ούτε οι Ιρανοί», είπε ο Βανς.