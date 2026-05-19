Πρέβεζα: Φωτιά σε αυτοκινητάμαξα- Κάηκαν τέσσερα Ι.Χ.- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Αναστάτωση σημειώθηκε στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας κοντά στην Αμμουδιά όταν το απόγευμα εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκινητάμαξα φορτωμενη με αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του agriniopress.gr, τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και εξετάζεται αν υπέστησαν υλικές ζημιές τα υπόλοιπα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής από την Πρέβεζα ήταν μεγάλη ενώ υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας έως ότου ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς ερευνώνται