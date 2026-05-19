Ο Κώστας Μπουλμπασάκος διαβάζει τον Βασίλη Καψή

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Βασίλης Καψής, Τονική Μετάθεση (εκδόσεις Βακχικόν), αφήνει στον αναγνώστη τη γεύση της αλμύρας και την αίσθηση μιας αδιάκοπης περιπλάνησης μέσα σε ζωγραφικούς πίνακες. Ίσως, επειδή ο ποιητής προέρχεται από τον χώρο των εικαστικών και η ποίησή του μοιάζει να γεννιέται, πρώτα ως βλέμμα και ύστερα ως λέξη. Έτσι, Η εικαστική του καταγωγή, δεν αποτελεί απλώς βιογραφικό στοιχείο, γίνεται οργανικό μέρος της ποιητικής του γλώσσας. Τα ποιήματα του Καψή διαθέτουν μια αργή, παρατηρητική κίνηση. Ο αναγνώστης δεν οδηγείται μόνο στο νόημα αλλά κυρίως στην ατμόσφαιρα, σαν να στέκεται απέναντι σε έναν πίνακα και να ανακαλύπτει σταδιακά τις λεπτομέρειές του.

Ο κόσμος της συλλογής είναι λουσμένος με λευκά και γκρίζα καλοκαιρινά τοπία, με θαλασσινές αντανακλάσεις και σιωπές. Τα ποιήματα κινούνται ανάμεσα στη μνήμη και στη φθορά, στον αισθησιασμό και στη μοναξιά, στην παρουσία του σώματος και στη διαρκή αίσθηση της απουσίας. Ο Καψής δεν περιγράφει απλώς εικόνες, τις μετατρέπει σε εσωτερικές καταστάσεις. Το αλάτι, τα χαλίκια, ο ήλιος, η θάλασσα, ακόμη και η σιωπή, αποκτούν ένα διακριτικό συμβολικό βάρος, χωρίς ποτέ να χάνουν τη φυσικότητα και την απλότητά τους.

Ο τίτλος, «Τονική μετάθεση», αν και είναι δανικός όρος από τη μουσική, λειτουργεί εδώ, ως μια βαθύτερη μετακίνηση της οπτικής στην ευαισθησία. Δεν αφορά μόνο την αλλαγή του τόνου (Τέλεια, τελεία) αλλά τη μεταβολή του φωτός, των χρωμάτων και της ίδιας της θέασης του κόσμου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ποίημα με τις «μικρές χρωματιστές σημαδούρες», όπου η εικόνα λειτουργεί σαν αντικατοπτρισμός του εσωτερικού κόσμου:

«Μικρές χρωματιστές σημαδούρες

επιπλέουν

πάνω στη γαλήνια

επιφάνεια της θάλασσας

σαν τα μικρά μου όνειρα

ή αλλιώς

τα μικρά μου όνειρα επιπλέουν πάνω στη γαλήνια επιφάνεια της θάλασσας σαν μικρές χρωματιστές σημαδούρες». (Σελ.12)

Ο ποιητής γράφει σαν να τοποθετεί τις λέξεις σε καμβά με οικονομία, σχεδόν σαν πινελιές. Το κενό ανάμεσά τους δεν είναι σιωπή αδράνειας αλλά χώρος αναπνοής και φωτός. Συχνά ο αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι παρακολουθεί μια εικαστική εγκατάσταση φτιαγμένη από ήλιο, αλάτι και καλοκαιρινή ακινησία.

«Το καλοκαίρι δεν μπορώ να διαβάσω ποίηση. Διαβάζω τη θάλασσα τον ήλιο τα γυμνά κορμιά των κοριτσιών. Διαβάζω τα χαλίκια που τρίζουν κάτω από τα γυμνά μου πόδια. Πώς να διαβάσω ποίηση το καλοκαίρι με τόσα ποιήματα γύρω μου;» (Σελ.17)

Η γλώσσα σε όλα του τα ποιήματα παραμένει χαμηλόφωνη, υπαινικτική, σχεδόν ψιθυριστή. Έτσι, τα ποιήματα λειτουργούν περισσότερο ως εσωτερικά τοπία παρά ως αφηγήσεις. Ο αναγνώστης δεν τα διαβάζει μόνο… Τα βλέπει! Σημειώνω το ποίημα (Σελ. 37) που μου θυμίζει έντονα πίνακα του Νταλί

«Από τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού κρατιέται ένας ίσκιος που ορίζει αυστηρά το ορθογώνιο σχήμα του. Στην επιφάνειά του ακουμπά ένα ποτήρι με καφέ ένα μικρό μπισκότο και λίγος ήλιος μέσα σε μικρό κουταλάκι. Τα τζιτζίκια από το πρωί πασχίζουν με τραγούδι τους να υποδεχτούν την ημέρα».

Με την «Τονική Μετάθεση», ο Βασίλης Καψής δημιουργεί έναν κόσμο βαθιά αισθαντικό, όπου η εικόνα και η λέξη μεταφέρονται διαρκώς από έναν τόνο ύπαρξης σε έναν άλλο. Η «τονική μετάθεση» του τίτλου γίνεται έτσι, ένας βαθύτερος τρόπος θέασης του κόσμου. Μια συνεχής μετακίνηση ανάμεσα στο αισθητό και στο άρρητο. Και ίσως, εκεί ακριβώς, να βρίσκεται η δύναμη αυτής της πρώτης συλλογής, στην ικανότητά του ποιητή να μετατρέπει το ελάχιστο σε εσωτερικό γεγονός, τη σιωπή σε εμπειρία και το φως σε μνήμη.

Μικρό βιογραφικό: Ο Βασίλης Καψής γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1974. Σπούδασε Ζωγραφική στην ΑΣΚΤ, στο εργαστήριο του Χρόνη Μπότσογλου, και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Έχει παρουσιάσει μία ατομική έκθεση στην Αθήνα και συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ έχει εργαστεί και ως ζωγράφος σκηνικών σε θέατρα και τηλεοπτικά στούντιο. Έχει παρακολουθήσει συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με την Τέχνη, την Ιστορία και την Εκπαίδευση. Από το 2004 διδάσκει ως μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, ενώ υπήρξε και τακτικό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας του ΙΕΠ (2022-2024).