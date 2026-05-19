Πάτρα: Τι διαπίστωσαν οι δικηγόροι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου- Τι λένε για τους θανάτους έξι κρατουμένων

Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και σωφρονιστικό προσωπικό, καθώς και ανησυχητική υπερπλήρωση, ανέδειξε η επίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πάτρας, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα το πρωί, μετά από έναν πρωτοφανή αριθμό θανάτων κρατουμένων, καθώς έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα μόλις 40 ημερών.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Ευάγγελος Μάστακας, η Εισαγγελέας των φυλακών Ολυμπία Βακροπούλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας Παναγιώτης Μεταξάς και ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου Ντίνος Τσούκαλης. Στο κατάστημα συναντήθηκαν και συζήτησαν με τον Διευθυντή και την κοινωνική λειτουργό.

Υπερπλήρωση και έλλειψη προσωπικού

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την επίσκεψη είναι ανησυχητικά. «Η φυλακή, με δυναμικότητα περίπου 446 θέσεων, φιλοξενεί σήμερα πάνω από 600 κρατούμενους, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο της χωρητικότητάς της. Επίσης, υπάρχουν έξι φύλακες που καλούνται να καλύψουν και χρέη νοσηλευτή, έτσι λείπουν από την φύλαξη» επισημαίνει στο thebest.gr ο Παναγιώτης Μεταξάς.

«Σε ό,τι αφορά την ιατρική κάλυψη, από τους δύο παθολόγους που υπάρχουν, η μια βρίσκεται σε μακροχρόνια άδεια ανατροφής τέκνου, με αποτέλεσμα να είναι μόνο ένας. Τις ανάγκες συμπληρώνει και ένας γιατρός γενικής ιατρικής από το Κέντρο Υγείας Αχαΐας. Υπάρχουν αιτήματα για τουλάχιστον έναν καρδιολόγο και έναν ψυχίατρο. Μια τέτοια φυλακή, δεν γίνεται να μην έχει ψυχίατρο, καθώς μόνη της η φυλάκιση, είναι επιβαρυντική για έναν άνθρωπο, ειδικά τις πρώτες ημέρες εγκλεισμού. Επίσης, στο κατάστημα υπάρχει μόνο ένας απινιδωτής, ο καρδιολόγος χρειάζεται να έχει υπέρηχο μαζί του, που είναι απαραίτητος για οποιαδήποτε καρδιολογική εξέταση» αναφέρει.

Οι ιατρικοί φάκελοι

«Οι θάνατοι ερευνώνται από την Εισαγγελέα, αλλά επειδή είδα, οφείλω να πω, ότι οι ιατρικοί φάκελοι και των έξι κρατουμένων που έφυγαν από τη ζωή, όλοι ανεξαιρέτως αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ιατρικοί φάκελοι ογκωδέστατοι» σημειώνει.

Ιδιαίτερα οδυνηρή είναι η περίπτωση ενός κρατουμένου που είχε μεταχθεί από τη Δράμα, παρότι η κατάστασή του, -έχοντας επαναλαμβανόμενα λιποθυμικά επεισόδια- δεν επέτρεπε τη μεταγωγή του. «Δεν θα έπρεπε καν να τον είχαν μεταγάγει», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Μεταξάς, και προσθέτει, «ο ίδιος κρατούμενος είχε κλείσει ραντεβού με γιατρό για τη Δευτέρα και πέθανε την Παρασκευή».

«Η φυλάκιση πρέπει να είναι μόνο φυλάκιση»

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας υπογράμμισε ότι «τέτοιος αριθμός θανάτων σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ». Και τόνισε, ότι ο Σύλλογος θα αποστείλει έγγραφα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών θέσεων. «Η φυλάκιση πρέπει να είναι μόνο φυλάκιση», κατέληξε ο κ. Μεταξάς, «και όχι να συνοδεύεται από κινδύνους για τη ζωή. Δεν μπορεί να λεγόμαστε δίκαιο κράτος, όταν κάποιος μπαίνει στη φυλακή και δεν ξέρει αν θα μπορέσει να δει γιατρό».