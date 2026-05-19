Αιγιάλεια: Διακοπή νερού στο Λόγγο

Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης στην Κοινότητα Λόγγου Δ.Ε. Συμπολιτείας.

Η διακοπή του νερού θα γίνει λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ..